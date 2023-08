Enghouse Systems schließt Akquisition von Lifesize ab; neue Technologie verbessert seine Cloud-Kontaktcenter- und Videokonferenzlösungen

Markham, On und Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) gab den erfolgreichen Abschluss seiner Übernahme von praktisch allen Vermögenswerten von Lifesize, einem Cloud-Kommunikationsunternehmen, bekannt. Die zuvor angekündigte Transaktion wurde im Rahmen des Verfahrens eines Insolvenzgerichts der USA für einen Kaufpreis von etwa 20,7 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich von Anpassungen, genehmigt.

Die Technologieangebote von Lifesize wurden entwickelt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre hybrid arbeitenden Mitarbeiter effizient zu verwalten. Die Cloud-Kontaktcenter-Lösung, die Funktionen für das Mitarbeitermanagement umfasst, ermöglicht es Unternehmen, ihre Kundenerfahrung zu verbessern und damit einheitliche Interaktionen über alle Kanäle hinweg zu bieten.

In der heutigen Ära von Fernarbeit und hybriden Arbeitsumgebungen ist die Videokollaboration für moderne Unternehmen entscheidend geworden. Die leistungsstarke Videokonferenzlösung von Lifesize ermöglicht Remote-Teams die Verbindung mit Teams am Arbeitsplatz. Diese Lösung nutzt das Potenzial von Videotools wie Teams, Zoom, WebX und Enghouse Vidyo, die vollständig in proprietären Lifesize-Konferenzraumsystemen integriert sind. Diese sicheren hochwertigen Kommunikationserlebnisse werden auf skalierbarer Cloud-Architektur bereitgestellt.

Durch die Bündelung der Kräfte von Enghouse und Lifesize können Unternehmen, die die kombinierten Technologien einsetzen, nahtlose Zusammenarbeit und hervorragende Kundenerlebnisse bieten. Lifesize wird in die Enghouse Interactive Management Group integriert werden.

„Beide Lifesize-Lösungen passen hervorragend zu unseren bestehenden Geschäftsangeboten", so Steve Sadler, Chairman und CEO von Enghouse. „Die Lifesize-Omnichannel-Kontaktcenter-Lösungen erweitern unser breites Portfolio an Omnichannel-Lösungen für verschiedene Kundenarten. Die cloudbasierten Lösungen für Videokollaborationen von Lifesize ergänzen unsere bestehende Vidyo-Produktreihe in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie, Bankwesen und allgemeine Unternehmensvideomärkte."

Informationen zu Enghouse Systems Limited

Enghouse Systems Limited ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen (TSX:ENGH), das vertikal fokussierte Unternehmenssoftwarelösungen anbietet, die sich auf Kontaktcenter, Videokommunikation, Gesundheitswesen, Telekommunikation, öffentliche Sicherheit und den Transitmarkt konzentrieren. Enghouse verfolgt eine zweigleisige Wachstumsstrategie, die sich auf internes Wachstum und Übernahmen konzentriert, welche durch den operativen Cashflow finanziert werden. Das Unternehmen nutzt keine Fremdfinanzierung und ist in zwei Geschäftsbereiche organisiert: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen finden Sie auf www.enghouse.com.

Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, investor @ enghouse.com

