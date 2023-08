FPÖ – Mahdalik: Zurück an den Start bei Heumarkt-Projekt

Rote Stadtbildzerstörung muss endlich gestoppt werden

Wien (OTS) - „Auch mit dem neuen Heumarkt-Projekt schafft es die SPÖ nicht, die Streichung Wiens als Weltkulturerbe-Stadt zu verhindern. Ganz offensichtlich ist der rot-pinken Stadtregierung das Geschäftemachen wichtiger als den Welterbe-Status zu erhalten. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, mit diesem Projekt zurück an den Start zu gehen und die Stadtbildzerstörung endlich zu stoppen“, so der Planungssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Toni Mahdalik, zum aktuellen Entscheidungsentwurf der UNESCO.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at