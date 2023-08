FPÖ – Belakowitsch: „Die nicht abreißende Insolvenzwelle in unserem Land wird die Arbeitslosigkeit weiter befeuern!“

Wien (OTS) - „Wie wir es schon in den letzten Monaten vorausgesagt haben, die Arbeitslosigkeit steigt und wird heuer noch weiter ansteigen und ein großes Problem in Österreich werden.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die aktuellen Arbeitslosenzahlen in Österreich.

„Die nicht abreißende Insolvenzwelle in unserem Land wird nämlich unter anderem die Arbeitslosigkeit weiter befeuern. Daher müssen ÖVP und Grüne endlich handeln, denn mit Placebo-Maßnahmen wird man die steigende Arbeitslosigkeit nicht bremsen können. Obwohl wir seit knapp einem Jahr die schwarz-grüne Regierung davor warnen, die sich abzeichnende negative Entwicklung am heimischen Arbeitsmarkt nicht zu ignorieren, haben ÖVP-Arbeitsminister Kocher und auch AMS-Chef Kopf nichts getan und Monat für Monat die relativ niedrigen Arbeitslosenzahlen abgefeiert“, kritisierte Belakowitsch.

„Der ÖVP-Arbeitsminister muss nun endlich in die Umsetzungsphase von seinen ohnehin spärlich angekündigten arbeitspolitischen Maßnahmen kommen, denn im Gegensatz zur Regierung wird die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten keine Pause einlegen. Aber dieses Krisenmanagement von ÖVP und Grünen ist ohnehin schon seit Jahren mehr als mies, daher sind baldige Neuwahlen die einzige Möglichkeit, um der österreichischen Bevölkerung wieder eine echte Perspektive bieten zu können - ein Volkskanzler Herbert Kickl wird dann eine ehrliche Politik mit Weitblick für die Österreicher umsetzen“, betonte Belakowitsch.

