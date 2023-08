Finanz- und Versicherungsexperte Georg Frischmann übernimmt Regionalleitung der Aon Niederlassung in Tirol

WIEN (OTS) - Mit MMag. Georg Frischmann, CFA (37) hat der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon einen absoluten Topmanager der Finanzbranche für die Leitung der Tiroler Niederlassung gewonnen. Er übernimmt mit dem heutigen Tag die operative Verantwortung am strategisch wichtigen Aon Standort im Westen Österreichs.

„ Unser starker Fokus auf die regionale Präsenz in Verbindung mit unserer internationalen Expertise als Risiko- und Versicherungsmanager bündelt genau jene Stärke, die unsere Kunden zur Bewältigung sich stetig verändernder und zunehmend komplexer werdenden Unternehmensrisiken benötigen “, hebt Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich hervor. “ Umso mehr freuen wir uns, die Verantwortung unserer Region in Tirol nicht nur einem ausgewiesenen Finanz- und Versicherungsexperten, sondern vor allem auch einem regional bestens vernetzten Topmanager übertragen zu können ”, ergänzt Armon.

Georg Frischmann wechselt nach siebenjähriger Tätigkeit in der Position als Head of Private Banking bei der Hypo Tirol Bank AG (2016-2023) zu Aon. Von 2011 bis 2016 war er als Senior Fondsmanager bei der Bank für Tirol und Vorarlberg bzw. der 3 Banken Generali Investmentgesellschaft tätig.

Seine erfolgreiche berufliche Karriere in der Finanzbranche startete er nach Abschlüssen des Diplomstudiums der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft, Risikomanagement und Rechnungswesen, sowie des Diplomstudiums der Wirtschaftspädagogik an der Universität Innsbruck (beide 2006-2011). Bereits während des Studiums absolvierte er Auslandsaufenthalte und Praktika, u.a. bei Ernst & Young in Zürich (Bereich IT Risk & Assurance), bei Bridge Road Brewers in Australien (Bereich Accounting), oder bei Sandoz in Österreich (Development). Berufsbegleitende Ausbildungen folgten 2012-2014 am CFA Institute zum Chartered Financial Analyst, sowie 2018-2019 zum Bilanzbuchhalter nach BibuG.

„ Aon bringt globales Knowhow in die Region und bietet seinen Kunden vor Ort hochwertige Versicherungs- und Risikomanagementlösungen. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Regionalmanager in Tirol. Gemeinsam mit meinem Team werde ich für unsere Kunden einen Mehrwert generieren, weiter in der Region wachsen und die Marktposition ausbauen “, sagt Georg Frischmann zu seiner neuen beruflichen Herausforderung.

Ab 1. Oktober 2023 bezieht Aon in Tirol auch seinen neuen Unternehmensstandort in 6020 Innsbruck, Doktor-Franz-Werner-Straße 30.



Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern und Territorien Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter: www.aon-austria.at

