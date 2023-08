ORF im Juli 2023: 32,1 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Juli 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. den neuen „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“, dem „Formel 1 GP von Österreich“, Krimis wie „Tatort“ und „Die Rosenheim-Cops“ sowie Reportagen aus der „Am Schauplatz“-Redaktion einen Marktanteil von 32,1 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,220 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 42,7 Prozent der TV-Bevölkerung.

ORF 1 ist mit 10,3 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen und 14,4 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen auch im Juli 2023 wieder Marktführer in den jungen Zielgruppen. Trotz guter Programmerfolge mit den Übertragungen der Frauen-Fußball-WM in den Randzonen konnten die Werte der EM vom Vorjahr, wo bis zu 1,003 Millionen dem österreichischen Frauen-Team die Daumen gedrückt haben, nicht erreicht werden. ORF 2 erzielte im Juli mit 21,4 Prozent Marktanteil den Bestwert seit 2015.

Weitere Key-Facts zum Juli 2023

ORF 1: 1,417 Millionen Seher:innen (7,5 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,558 Millionen Seher:innen (21,4 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,9 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,4 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (2. Juli)

1,219 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (12. Juli)

1,161 Millionen Zuschauer:innen, 60 Prozent Marktanteil

„Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ (24. Juli)

937.000 Zuschauer:innen, 38 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP von Österreich“ (2. Juli)

764.000 Zuschauer:innen, 54 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (2. Juli)

743.000 Zuschauer:innen, 28 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (13. Juli)

741.000 Zuschauer:innen, 32 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (3. Juli)

669.000 Zuschauer:innen, 29 Prozent Marktanteil

„Thema“ (24. Juli)

657.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz“ (13. Juli)

602.000 Zuschauer:innen, 26 Prozent Marktanteil

„Am Schauplatz Gericht“ (27. Juli)

593.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

Juli-Topwerte in ORF 1

-- bis zu 810.000 ließen sich den GP von Österreich nicht entgehen, im Schnitt waren trotz der Dominanz von Max Verstappen 764.000 bei 54 Prozent Marktanteil (53 bzw.67 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner, Alexander Wurz und Co live dabei; das „Formel 1 Motorhome“ erreichte mit bis zu 351.000 Reichweite ebenfalls einen Topwert

-- den Fußball-Bundesliga-Auftakt LASK – Rapid am 28. Juli ließen sich bis zu 377.000 nicht entgehen

Juli-Topwerte in ORF 2

-- die dritte Sendung der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel verfolgten am 24. Juli bis zu 987.000 Seherinnen und Seher; im Durchschnitt waren 937.000 Personen dabei, als Nina Horowitz wieder sechs interessante Singles auf ihrer Partnersuche begleitete. Mit 38 Prozent bei 12+ erreichte die Sendung den besten Marktanteil seit 2016; in den jungen Zielgruppen 12–49 bzw.12–29 lag dieser bei 21 bzw. 15 Prozent; Folge vier erreichte am 31. Juli mit 26 Prozent MA bei E-49 den Bestwert seit 2012

-- beachtlich ist bisher auch wieder die starke zeitversetzte Nutzung des ORF-Kultformats: Nach endgültiger Gewichtung der Teletest-Daten (inklusive Nachnutzung sieben Tage nach der Ausstrahlung) liegt die Durchschnittsreichweite der bisher gänzlich ausgewerteten zweiten „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Folge bei 763.000 (vs. linear 706.000), zusätzlich verzeichneten die ORF-2-Servicewiederholungen in der Nacht sowie am Samstagnachmittag durchschnittlich 64.000 bzw. 114.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

-- „Am Schauplatz Gericht“ erreichte am 27. Juli mit 27 Prozent MA den Topwert seit September 2021; „Universum: Sonnentiere der Wachau“ (25. Juli) schaffte mit 25 Prozent MA ebenso den Jahres-Topwert wie „Universum History“ über die Freimaurer am 14. Juli mit 18 Prozent MA

-- die „Starnacht am Wörthersee“ am 8. Juli erreichte mit 25 Prozent MA den Topwert seit 2014, bei E-49 mit 19 Prozent MA jenen seit 2011 und bei E-29 mit 24 Prozent MA den bisherigen „Starnacht“-Topwert

-- bis zu 237.000 Opern-Fans sahen am 29. Juli die „Macbeth“-Übertragung von den Salzburger Festspielen, die damit die meistgenutzte Oper einer Salzburger-Festspiel-Übertragung seit der „Zauberflöte“ 2018 war

Juli-Topwerte in ORF III

-- das Reichweiten-Ranking führt „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air“ am 3. Juli mit 187.000 RW bei 7 Prozent MA an, gefolgt von „Landleben im Lachtal“ am 26. Juli mit 156.000 RW bei 6 Prozent MA

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im Juli 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,8 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 52,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 228 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Meistgenutzter Live-Stream im Juli und damit insgesamt auch zweitstärkster des bisherigen Jahres war der „Formel 1 GP von Großbritannien“ am 9. Juli mit einer Durchschnittsreichweite von 51.500. Fast ebenso hohe Werte erzielte der Live-Stream vom Formel 1 GP in Spielberg (2. Juli) mit einer Durchschnittsreichweite von 50.600. Die im Juli am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ vom 17. Juli mit einer Durchschnittsreichweite von 25.600.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Juli 2023 vorläufig gewichtet, ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at