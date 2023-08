Bis zu 912.000 sahen vierte ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Ausgabe dieses Sommers

Bester Marktanteil bei E-49 seit 2012 – Staffelhalbzeit mit Folge fünf am 7. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Hoher Publikumszuspruch auch für die gestrige ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Ausgabe (31. Juli 2023, 20.15 Uhr, ORF 2): Bis zu 912.000 waren bei Folge vier der 27. Staffel des ORF-Kultformats dabei, im Durchschnitt sahen 843.000 Personen bei einem Marktanteil von 36 Prozent (12+) zu, als Nina Horowitz wieder sechs Singles auf Partnersuche porträtierte. In der Sehergruppe E-49 erreichte die Sendung mit 26 Prozent den besten Marktanteil seit 2012. Bei E-29 lag dieser bei 15 Prozent.

Die nächste, bereits fünfte „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Folge dieses Sommers und damit Staffelhalbzeit mit weiteren sechs einsamen Herzen auf der Suche nach dem großen Lebensglück präsentiert ORF 2 am Montag, dem 7. August, um 20.15 Uhr. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen der aktuellen Staffel – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 13.30 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort abrufbar ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

