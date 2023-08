VP-Olischar ad Heumarkt: Totalversagen der Stadt Wien

Vernichtende UNESCO-Stellungnahme - Alarmstufe Rot beim Weltkulturerbe - Wien bleibt weiterhin auf Roter Liste der UNESCO

Wien (OTS) - „Was wir befürchtet und seit Jahren aufgezeigt haben, tritt nun ein: Die Wiener SPÖ schafft es offensichtlich nicht, das Weltkulturerbe Wiens zu halten. Die vernichtende Stellungnahme der UNESCO zeigt, dass das neue Heumarktprojekt nach wie vor das Weltkulturerbe stört. Dieses Hin und Her erinnert an ein Kasperltheater und ist nicht länger hinnehmbar“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar, über den nun veröffentlichten offiziellen Entscheidungsentwurf (draft decision) für die in vierzig Tagen beginnende Sitzung des Welterbe-Komitees in Riad.

Somit sei klar: Wird das umstrittene Heumarkt-Projekt so gebaut, wie zuletzt medienwirksam präsentiert, verliert Wien den Welterbe-Status. Seit sechs Jahren befindet sich Wien bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Welterbestätten. Sechs Jahre, in denen es die Stadt Wien nicht geschafft habe, einen Weltkulturerbe-konformen Entwurf zu erarbeiten. „Es handelt sich um ein Totalversagen der Stadt Wien. Zum wiederholten Mal wurde das Heumarkt-Projekt überarbeitet. Zum wiederholten Mal zeigte sich die Stadt Wien siegessicher. Und zum wiederholten Mal handelt es sich um eine Fehleinschätzung“, so Olischar.

Auch all die Reisen und Interventionen des Welterbe-Bauftragten Ernst Woller bringen offensichtlich keine Früchte. All die gesetzten Maßnahmen wie die Erstellung des Managementplans und die bisherigen Überarbeitungen des Heumarkt-Projektes helfen nichts, wenn Wien den Welterbe-Status verliert.

„Das offenkundige Desinteresse von Stadträtin Ulli Sima und die noble Zurückhaltung von Bürgermeister Ludwig sowie die massiven Fehleinschätzungen von SPÖ-Gemeinderat Woller beschreiben das Totalversagen der Wiener SPÖ, wenn es um das Weltkulturerbe geht. Wird das Heumarktprojekt gebaut, war es das mit dem Weltkulturerbe, das macht nun auch die UNESCO deutlich“, so Olischar abschließend.

