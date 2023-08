Strategische Veränderungen: Aiways auf dem Weg in die Zukunft (FOTO)

München (ots) - Nach Abschluss einer mehrwöchigen Klausurtagung von Führungskräften und Investoren gibt Aiways strategische Veränderungen bekannt und ernennt einen neuen Chief Executive Officer, Hugo Zhu, der die weitere Entwicklung des Unternehmens vorantreiben und den Fokus auf das Überseegeschäft verstärken soll.

Mit der Ernennung des neuen CEO verfolgt das Unternehmen eine klare Richtung auf dem Weg zur weiteren Transformation. Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, dem Unternehmen eine schlankere Organisationsstruktur zu geben. Dieser Schritt soll die Kommunikation, die Entscheidungsfindung und die Effizienz insgesamt verbessern. Die vereinfachte Struktur soll es den Mitarbeitern ermöglichen, mehr Verantwortung zu übernehmen und ein flexibleres und reaktionsschnelleres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Während dieser bedeutenden Veränderungen wird die Unternehmensleitung von Samuel Fu, dem Gründer des Unternehmens, unterstützt, um Stabilität und Kontinuität in der Übergangszeit zu gewährleisten. In seiner Funktion als Präsident des Unternehmens wird er in dieser Phase auch Aufgaben im Tagesgeschäft übernehmen. Damit soll das Unternehmen während der Übergangsphase, in der es sich an die neue Struktur und die neuen Ziele anpasst, eine zusätzliche Führung erhalten.

Restrukturierung und Fokussierung auf Wachstumsmärkte

Der Fokus von Aiways soll künftig auf nicht-chinesische Märkte mit größerem Wachstums- und Rentabilitätspotenzial verlagert werden. Das User Center innerhalb Chinas wird weiterhin betrieben, um Aiways-Kunden weiterhin den gewohnten Service zu bieten, jedoch werden darüberhinausgehende Ressourcen für andere Initiativen gebündelt

"Insgesamt werden wir in der Lage sein, das Unternehmen unter der neuen Führung für die notwendigen Veränderungen und Verbesserungen zu positionieren", zeigt sich Dr. Alexander Klose, Vice President Aiways Overseas Operations und Geschäftsführer der Aiways Automobile Europe GmbH, nach den Workshops der vergangenen Woche optimistisch. "Die vereinfachte Struktur, die Lösung interner Probleme, die Fokussierung auf den Kunden und die Stärkung von Forschung und Entwicklung für die Überseemärkte sind strategische Schritte auf dem Weg zu einer agileren und erfolgreicheren Organisation."

