Politik ist Top-Thema Österreichischer Podcasts

Themenanalyse von APA-Comm – politische und wirtschaftliche Schwerpunkte gefolgt von Themen aus Kunst & Kultur sowie Lifestyle & Society dominieren heimische Podcast-Landschaft

Wien (OTS) - In Österreich produzierte Podcast-Inhalte widmeten sich im ersten Halbjahr 2023 vorwiegend politischen und wirtschaftlichen Themen. Während in Podcasts heimischer Medienhäuser Themenbereiche wie Politik und Wirtschaft dominierten, deckten EPUs und Influencer:innen mehrheitlich den Bereich Kunst & Kultur in ihren Podcasts ab. Das ergab eine Themenanalyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm – ausgewertet wurden die Inhalte von 103 in Österreich produzierten Podcasts aus dem 1. Halbjahr 2023, das entspricht 1.074 Stunden österreichischem Hörerlebnis.

In mehr als einem Viertel aller analysierten Episoden (26,3 Prozent) lag der inhaltliche Schwerpunkt auf Themen aus der Politik, wie z.B. politisches Geschehen, internationale Beziehungen, Regierungspolitik oder Wahlen. Hauptverantwortlich dafür sind lediglich sechs heimische Podcasts, die in Summe jede dritte Stunde des ausgewerteten Materials ausmachen und damit die analysierte Riege der heimischen Podcasts dominieren. Es handelt sich zum Großteil um werktags veröffentlichte reichweitenstarke Formate wie die vom Standard-Verlag produzierten „Themen des Tages“, der „ZIB2-Podcast“ des ORF oder das „Falter-Radio“.

Der Überhang politischer Themen blieb im gesamten Untersuchungszeitraum konstant und nimmt in den Monaten Mai und Juni sogar zu. Laut Manuel Kerzner, Data Scientist bei APA-Comm, verzeichnen insbesondere Parteien und Bewegungen, politische Prozesse sowie internationale Beziehungen die höchsten Werte in dieser Kategorie.

Wirtschaft und Finanzen stellen mit 21,7 Prozent die zweitstärkste Themenkategorie in den analysierten heimischen Podcasts dar. Branchen-News, wirtschaftliche Indikatoren, Inflation und Preise sind hier die dominierenden Aspekte. Die meiste Sendezeit findet sich dabei u.a. in den Podcasts „Presse Play – Was wichtig wird“ sowie „Kurier daily“ – ebenfalls zwei werktäglich veröffentlichte Formate. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass etablierte Medienmarken mit selbst produzierten Episoden das Themenspektrum in der österreichischen Podcast-Landschaft definieren.

Das erste Themengebiet, das mehrheitlich Influencer:innen- und EPU-Podcasts einnehmen, ist Kunst & Kultur. Angeführt von den Audioblogs „Buchingers Tagebuch“ und „Merci, Cherie“, machen kulturell inspirierte Inhalte insgesamt 13 Prozent aller analysierten Zugehörigkeiten aus. Im Verglichen mit der Anzahl an Podcasts, die über politische Themen berichten, erstrecken sich Kunst-&-Kultur-Themen über dreimal so viele Podcasts; machen jedoch zusammen nur knapp ein Drittel der analysierten Sendezeit aus. Als Hauptgrund nennt Kerzner das „Veröffentlichungsintervall“, das bei Influencer:innen-Podcasts durchschnittlich eine Episode pro Woche beträgt. Ähnlich verhält es sich mit dem viertplatzierten Themengebiet Leute & Society. Influencer:innen-Formate, wie „Hawi D’Ehre“, „gusch, baby“ oder „Treffen sich Drei“ nehmen auch hier die Mehrheit der insgesamt 10 Prozent an Zuteilungen ein.

In Österreich produzierte Podcasts rund um Umweltthemen, History-Themen bzw. „True Crime“ erreichen hingegen keine Top-Platzierungen in der Themenanalyse. Die Themenkategorie Umwelt erreicht beispielsweise mit 3,3 Prozent Platz 8, Kriminalität & Justiz mit insgesamt 2,7 Prozent aller Zuteilungen lediglich Platz 11.

Hinweis:

Im Zeitraum zwischen Jänner und Juni 2023 wurden 1.074 Stunden Audio-Material von 103 in Österreich produzierten Podcasts vollautomatisch transkribiert und KI-gestützt Kategorien wie Politik, Wirtschaft & Finanzen, Kunst & Kultur etc. zugeordnet. Die Analyse basiert auf der Kategorisierung der international zur Anwendung kommenden IPTC-Media-Topics, ein Standard zur Kategorisierung von medialen Inhalten.

Top-10-Themen in Österreichs Podcast

26,3 Prozent: Politik

21,7 Prozent: Wirtschaft & Finanzen

13 Prozent: Kunst & Kultur

10,4 Prozent: Leute & Society

5,3 Prozent: Konflikte

3,9 Prozent: Gesundheit

3,5 Prozent: Gesellschaft

3,3 Prozent: Umwelt

3,2 Prozent: Sport

3,1 Prozent: Wissenschaft



Über APA-Comm



APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und subsumiert sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA – Austria Presse Agentur für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

