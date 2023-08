„WELTjournal“-Reportage „Südkorea – Milliardengeschäft K-Pop“ am 2. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach: „WELTjournal +: Kim Yo Jong – Nordkoreas Rote Prinzessin“

Wien (OTS) - Einflüsse aus Südkorea sind mittlerweile weltweit zu spüren, von koreanischer Technologie über die Kulinarik bis zu Filmen und Musik. Vor allem koreanische Popmusik, kurz K-Pop, hat in den vergangenen Jahren erheblich an Popularität gewonnen und sich zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 2. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Südkorea – Milliardengeschäft K-Pop“. Um 23.05 Uhr folgt im „WELTjournal +“ die Dokumentation „Kim Yo Jong – Nordkoreas Rote Prinzessin“.

WELTjournal: Südkorea – Milliardengeschäft K-Pop

Die einzigartigen Musikvideos und bunten Choreografien der K-Pop-Gruppen haben treue Fans auf der ganzen Welt. Die K-Pop-Industrie ist aber auch bekannt für ihre extrem strenge Ausbildung von jungen Talenten, die oft jahrelang trainieren, bevor sie in einer Gruppe debütieren. Der Druck ist enorm, immer wieder kommt es zu Selbstmorden. „WELTjournal“-Reporterin Isabella Purkart ist nach Südkorea gereist, um hinter die Fassaden des K-Pop-Business zu schauen. Sie trifft die Studentin An Soyeon, die vier Jahre lang Trainee bei einer Entertainment-Firma war. Im Interview berichtet An Soyeon davon, wie sie während dieser Zeit von der Firma rund um die Uhr überwacht wurde und trotz harten Trainings nicht mehr als eine halbe Schale Reis am Tag essen durfte, um nicht zuzunehmen. Auf der anderen Seite geben Fans oft viel Geld aus, um ihren Stars nahe zu sein. „Ich treffe sie öfter als meine echten Freunde“, sagt ein Fan am Rande eines Treffens mit seiner Lieblingsgruppe tripleS.

WELTjournal +: „Kim Yo Jong – Nordkoreas Rote Prinzessin“

In Nordkorea herrscht eine seltsame Diktatoren-Dynastie, eine Art stalinistisches Königshaus. Neben Diktator Kim Jong Un ist in den vergangenen Jahren seine Schwester Kim Yo Jong immer weiter aufgestiegen. Sie trat erstmals bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea öffentlich auf und eroberte die Herzen der Südkoreaner. Mit einem gemeinsamen Olympia-Team wurde eine kurze Zeit der koreanischen Entspannungspolitik eingeleitet. Der damalige US-Präsident Trump versuchte, Kim Jong Un zur Denuklearisierung Koreas zu überreden – vergeblich. Das Regime setzt den Ausbau seines Atomwaffenprogramms mit erstaunlicher Geschwindigkeit fort und ist wieder zu Drohungen gegen den sogenannten Imperialistischen Feind übergegangen. Diese wortgewaltigen Reden werden oft von Kims Schwester Kim Yo Jong gehalten. Sie hat das volle Vertrauen ihres Bruders, der nicht bei allerbester Gesundheit sein soll. Kann sie ganz an die Spitze Nordkoreas aufsteigen? „WELTjournal +“ zeigt ein Porträt der Roten Prinzessin.

