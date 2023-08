Martin Steiner neuer Leiter der J&P Immobilienmakler GmbH

Immobilienexperte übernimmt die Position des Geschäftsführers

Die Immobilienbranche steht in Zeiten steigender Zinsen, restriktiver Finanzierungsrichtlinien, Bestellerprinzip und schwierigerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen vor neuen Herausforderungen. Gemeinsam mit meinem tollen Team und in enger Zusammenarbeit mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von JP Immobilien, Daniel Jelitzka und Reza Akhavan werden wir den Erfolgskurs des Unternehmens weiter fortsetzen Martin Steiner, Geschäftsführer der J&P Immobilienmakler GmbH 1/2

Unser besonderer Dank gilt Martin Müller, der gemeinsam mit uns 19 Jahre das Unternehmen zum Erfolg geführt hat. Als Kollege verlässt er uns, unser Freund wird er bleiben. Gleichzeitig freuen wir uns sehr Martin Steiner an Bord zu haben. Er ist ein ausgezeichneter Netzwerker mit besten Marktkenntnissen und bringt durch seine bisherigen Tätigkeiten umfangreiche Management- und Führungserfahrung mit Reza Akhavan, Geschäftsführender Gesellschafter JP Immobilien 2/2

Wien (OTS) - Mit Mitte August übernimmt der Immobilienexperte Martin Steiner die Position des Geschäftsführers der J&P Immobilienmakler GmbH. Er löst in dieser Funktion Martin Müller ab, der die Geschicke des Unternehmens langjährig erfolgreich geleitet hat.

Martin Steiner ist seit rund dreißig Jahren im Immobilienmaklerbereich tätig. Er verantwortet ein Team von 8 Mitarbeitern. Die J&P Immobilienmakler GmbH bietet nicht nur Eigenprojekte von JP Immobilien am Markt an, sondern fungiert darüber hinaus als Vertriebspartner für private Auftraggeber:innen und externe Bauträger.

„Die Immobilienbranche steht in Zeiten steigender Zinsen, restriktiver Finanzierungsrichtlinien, Bestellerprinzip und schwierigerer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen vor neuen Herausforderungen. Gemeinsam mit meinem tollen Team und in enger Zusammenarbeit mit den geschäftsführenden Gesellschaftern von JP Immobilien, Daniel Jelitzka und Reza Akhavan werden wir den Erfolgskurs des Unternehmens weiter fortsetzen“ , so Martin Steiner.

„Unser besonderer Dank gilt Martin Müller, der gemeinsam mit uns 19 Jahre das Unternehmen zum Erfolg geführt hat. Als Kollege verlässt er uns, unser Freund wird er bleiben. Gleichzeitig freuen wir uns sehr Martin Steiner an Bord zu haben. Er ist ein ausgezeichneter Netzwerker mit besten Marktkenntnissen und bringt durch seine bisherigen Tätigkeiten umfangreiche Management- und Führungserfahrung mit“ , so Reza Akhavan, Geschäftsführender Gesellschafter von JP Immobilien.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Menasse-Eibensteiner

petra @ menassemenasse.at

+43 699 126 39 220

www.menassemenasse.at