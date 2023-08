Austausch der neuen SPÖ Führungsspitze mit Ärztekammer Vorarlberg

Walla und Leiter einig: Es gibt große Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung und es brauche daher ein Zusammenwirken aller politischen Kräfte, um an Lösungsmodellen zu arbeiten.

Wien (OTS) - „Der Ärztemangel ist längst in Vorarlberg angekommen. Das Thema ist ernst und verlangt dringend nach Lösungen. Deshalb habe ich mich mit dem Chef der Ärztekammer, Dr. Walla, getroffen. Für uns beide ist klar: Das Ziel muss es sein, dass sich mehr Ärztinnen und Ärzte in Vorarlberg niederlassen und wir diese durch attraktive Angebote auch halten können“, so Mario Leiter, designierter Vorsitzender der SPÖ-Vorarlberg.

„Darüber hinaus waren wir uns einig, dass Patientinnen und Patienten in allen Facharztbereichen wieder frei darüber entscheiden können müssen, ob sie ihren Anspruch auf Kassenleistung geltend machen oder lieber zum Wahlarzt gehen. Es darf nicht die Geldbörse entscheiden, wer versorgt wird und wer nicht. Die Kassenmedizin in Österreich ist ein Ort des sozialen Ausgleichs“, so Leiter.

Gemeinsam für die beste Gesundheitsversorgung arbeiten

„Mir war der Austausch mit dem neuen SPÖ-Chef Vorarlbergs, der unsere Pressekonferenz als Lobbyismus der Wahlärzte bezeichnete, ein wichtigstes Anliegen. Ich bin davon überzeugt: Wir brauchen alle politischen Kräfte in Vorarlberg, um gemeinsam für die beste Gesundheitsversorgung im Ländle zu arbeiten. Darüber sind sich Mario Leiter und ich auch einig. Dass sich die Politik Gedanken darüber macht, wie wir mehr Ärzte nach Vorarlberg bringen, halte ich für dringend notwendig. Mir war beim Treffen mit Mario Leiter wichtig zu unterstreichen, dass Wahlärzte eine wichtige Ergänzung zum Kassensystem darstellen. Ich freue mich auch in Zukunft auf den gemeinsamen Austausch mit Politikerinnen und Politiker aller Fraktionen zu den wichtigen Gesundheitsfragen des Landes“, so der Ärztekammer Präsident Dr. Burkhard Walla.

