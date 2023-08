ÖGB-Pfister: „Nächste Mieterhöhungen sind existenzgefährdend. Die Bundesregierung muss endlich aktiv werden!”

Gewerkschaftsbund fordert endlich echte Maßnahmen. Preissteigerungen von fast 25 Prozent in eineinhalb Jahren stellen Millionen Menschen vor Zahlungsschwierigkeiten

Wien (OTS) - Kaum ein Land der Eurozone hat eine höhere Inflation als Österreich – im Juli lag sie laut Schnellschätzung bei sieben Prozent und damit 1,7 Prozent über dem Schnitt und fast fünf Prozent höher als etwa in Spanien. Eine Folge davon: Bei den Mieten kommt der nächste Hammer: Mit August treffen die nächsten Erhöhungen mehr als eine halbe Million Haushalte in Österreich – und zwar mit bis zu 5,5 Prozent! „In Summe sehen wir zum Beispiel bei den Kategoriemieten eine Preissteigerung von fast 25 Prozent in nicht einmal anderthalb Jahren. Für eine 70 Quadratmeter-Wohnung bedeutet das eine Erhöhung von insgesamt 790 Euro fürs Jahr innerhalb von 15 Monaten“, rechnet ÖGB-Ökonomin Angela Pfister vor.



„Es muss doch allen Verantwortungsträgern klar sein, dass sich das für viele einfach nicht ausgeht. Es muss endlich aktive Politik betrieben werden, um dieses gewaltige Problem zu lösen, sonst stehen wir vor noch viel größeren gesellschaftlichen Krisenherden“, warnt Pfister. „Mieten sind einer der größten Inflationstreiber, aber statt aktiv gegen die enorme Inflation vorzugehen, lässt die Bundesregierung im August die nächsten Erhöhungen einfach zu“, kritisiert die ÖGB-Expertin. Rund 135.000 Wohnungen seien von der erneuten Erhöhung der Kategoriemieten betroffen, rund 425.000 Haushalte bei den freien Mieten – mit zum Teil schon der sechsten Erhöhung in zwei Jahren.



Millionen Menschen vor Zahlungsschwierigkeiten



„Mehr als 1,5 Millionen Menschen rechnen damit, wegen der exorbitanten Steigerungen bei den Wohn- und Energiekosten bis zum Herbst in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Das ist brandgefährlich“, so Pfister weiter. „Den Menschen muss dringend geholfen werden, statt eine Lohn-Preis-Spirale herbeizufantasieren. Ein Mietenstopp muss jetzt kommen. Nur so kann die Inflation effektiv bekämpft werden. Einmalzahlungen sind bestenfalls kosmetische Maßnahmen, die langfristig niemanden weiterbringen“, hält sie fest.



Der Österreichische Gewerkschaftsbund legt seit mehr als einem Jahr Maßnahmen vor, die für realistische leistbare Verhältnisse bei den Mieten sorgen und damit die Inflation insgesamt wirksam bekämpfen würden. „Und wir werden nicht aufhören, dieses Problem anzusprechen, Lösungsvorschläge zu präsentieren und Druck zu machen“, verspricht Pfister.



Daher fordert der ÖGB:



- Eine Mietpreisbremse für alle Mieten: Begrenzung der inflationsbedingten Anpassung und komplettes Aussetzen in Zeiten hoher Inflation,



- den Sofortigen Wegfall von Befristungen, denn: Vertragsverlängerungen führen zu Mieterhöhungen deutlich über der Inflation,



- mehr Mittel für den Neubau von Wohnungen, vor allem für gemeinnützige Bauvereinigungen und sozialen Wohnbau sowie



- eine Leerstandsabgabe für private Wohnungen.





