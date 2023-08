WB-Stellenmonitor: 220.590 offene Stellen im Juli

Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ist ein Hohn an Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Wien (OTS) - „Die Bilanz des Wirtschaftsbund Stellenmonitor zeigt eine erschütternde Situation am österreichischen Arbeitsmarkt. Auch für den Monat Juli hat der WB-Stellenmonitor wieder 220.590 offene Stellen verzeichnen können. Im Vergleich zum Vormonat sind die Zahlen damit kaum gesunken. Gleichzeitig suchen Betriebe österreichweit händeringend nach Personal. Gerade zur Hauptsaison im Tourismus stehen viele Unternehmerinnen und Unternehmer wieder vor der Frage, wie sie die kommenden Monate ohne ausreichend Personal durchstehen sollen“, zeigt sich WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger betroffen.

„Der politische Mitbewerb hat keine Antworten auf die herausfordernde Situation am Arbeitsmarkt, im Gegenteil: Mit populistischen Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung soll die Situation sogar noch verschärft werden. Die Haltung von SPÖ und Arbeiterkammer bei diesem Thema versteht auch die österreichische Bevölkerung nicht mehr. Die heimische Wirtschaft braucht dringend weitere Entlastungsmaßnahmen und langfristige Arbeitsmarktreformen, um schnellstmöglich aus dieser Situation rauszukommen. Denn es gibt durchaus Potenzial am österreichischen Arbeitsmarkt, dass mit entsprechenden Anreizen gehoben werden muss. Das beginnt bei der Ausweitung der Steuerbefreiung von Überstunden und einem Anreizmodell, dass ältere Arbeitnehmer motiviert, länger im Erwerbsleben zu bleiben, sowie dem flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung, um mehr Frauen in den Vollzeiterwerb zu bringen. Die derzeitige Situation ist definitiv nicht mehr tragbar. Wenn wir die heimischen Betriebe nicht schleunigst unterstützen, wird der Wirtschaftsstandort Österreich bald nur noch ein Schatten seiner selbst sein“, so Egger abschließend.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 34.676

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 24.130

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 279

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.714

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 21.905

Handel, Logistik, Verkehr: 43.886

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.815

Maschinenbau, Kfz, Metall: 18.090

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.565

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 10.918

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 18.598

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 217

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 23.208

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.477

Nicht konkreter zuordenbar: 16.112

Der Stellenmonitor ist ein Webcrawler-Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at