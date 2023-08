August-Programm beim Waldviertelfestival 2023

Von „Roa!“ bis „Schnitzel und andere Realitäten“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem performativen Live-Film „Roa!“, bei dem Video, Klang, Texte und Tanz zu einem Gesamtwerk über Gstetten, Feldraine und das Niemandsland verschmelzen, setzt das Waldviertelfestival, das noch bis 15. August insgesamt 47 Kunst- und Kulturprojekte (darunter fünf Schulprojekte) präsentiert, die sich an 45 Orten in insgesamt 110 Veranstaltungen auf kreative Art und Weise mit den „Randerscheinungen“ der Region auseinandersetzen, am 4. August in der Bobbin Fabrik in Gmünd sein Programm fort.

Zu einer „Weltreise zum Mitnehmen“ laden dann Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche in der Bobbin Fabrik, in denen von 4. bis 6. August gemalt, gebastelt und experimentiert wird, ehe die Ergebnisse in einer Ausstellung präsentiert werden. „Ein ? für die Langeweile“ nennt sich ein Tanztheaterstück für die ganze Familie, das am 13. August im EVN-Informationszentrum Ottenstein in Rastenfeld zu sehen ist. Im Zuge des Projektes „Schnitzel und andere Realitäten“ werden zudem am 12. und 13. August bei einem Sommerfest in der Bobbin Fabrik in Gmünd reale Schnitzel und virtuelle Welten serviert.

Außerdem stehen bis 15. August noch „Die weißen Flecken von Krems“ über Unorte am Rande unserer Wahrnehmung bzw. „Der zweite Blick“ über Zwangsarbeit in Krems, das „Art and Future Lab 2023“ am Kunstareal in Pürbach, der Kulturgarten „klemuwa 23“ in Langschlag, die Fotoausstellung „Waldviertel im neuen Licht“ in Rottal, die digitale Stadtführung „Drosendorfer Randnotizen“ und die Installation „Solare Einschreibungen“ in Klein-Pöchlarn auf dem Programm.

Ein Literaturfest zum Abschluss der „Geschichten aus dem Hörer“ am 5. August in Zwettl, ein Konzert mit dem Danube Brass Ensemble auf der „Musikfeste Kaja“ am 6. August sowie ein Tauferinnerungsfest im Zuge von „Das Evangelische – eine Erzählung“ am 12. August in Gmünd komplettieren das diesjährige Waldviertelfestival.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und kostenlose Programmbücher beim Viertelfestival NÖ unter 02572/34234, e-mail viertelfestival @ kulturvernetzung.at und www.viertelfestival.at.

