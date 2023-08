Katholische Militärseelsorge beim Weltjugendtag

Österreichische Delegation folgt dem Aufruf des Papstes nach Lissabon

Wien (OTS) - "Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg", so lautet das diesjährige Motto des 37. Weltjugendtags, der von 1. bis 6. August stattfindet. Aus Österreich reisen 44 Personen der Militärdiözese nach Lissabon. Die Gruppe besteht aus Zivilbediensteten, Soldatinnen und Soldaten unter 30 Jahren sowie einem Kadetten der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit. Unter der Leitung von Militärdekan Stefan Gugerel besucht die Delegation unter anderem das Hieronymitenkloster, den Belém-Turm, das Marinemuseum und das Ethnologische Museum von Lissabon. Zu den spirituellen Aktivitäten der Reise zählen die Teilnahme an den Gottesdiensten, mehrere kulturelle Highlights sowie ein Treffen auf Einladung der portugiesischen Militärseelsorge mit anderen Soldatinnen und Soldaten.

„Der Weltjugendtag in Lissabon ist ein bedeutsames religiöses Ereignis. Junge Menschen aus vielen verschiedenen Nationen finden sich hier zusammen und haben die Möglichkeit, gemeinsam ihren Glauben zu stärken. Der Weltjugendtag bietet eine einzigartige Plattform, um sich mit jungen Leuten auszutauschen und ich freue mich, dass dieses Jahr die österreichische Militärdiözese wieder teilnimmt. Ich hoffe, dass der Weltjugendtag 2023 allen Teilnehmern als ein besonderes Erlebnis in Erinnerung bleibt“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner:

Militärbischof Werner Freistetter: „Ich freue mich, dass auch an diesem Weltjugendtag eine Delegation der österreichischen Militärdiözese teilnimmt. Ich habe 2016 selbst am Weltjugendtag in Krakau teilgenommen. Es war ein großartiges Erlebnis, das neue Perspektiven geöffnet hat und ein internationales gemeinschaftliches Erlebnis geschaffen hat. Besonders für die Soldatinnen und Soldaten schafft der Weltjugendtag die Möglichkeit, ihren Glauben zu vertiefen und sich grenzübergreifend mit anderen jungen Erwachsenen auszutauschen. Ich wünsche allen einen schönen und erlebnisreichen Weltjugendtag 2023.“

Der Weltjugendtag ist eine Veranstaltung der römisch-katholischen Kirche und bezeichnet ein Treffen für alle Jugendlichen und junge Erwachsenen zwischen 14 und 30 Jahren. Dieses Ereignis geht auf eine Initiative von Papst Johannes Paul II zurück, der 1984 zum „Internationalen Jubiläum der Jugend“ nach Rom einlud. Seit 1985 findet der Weltjugendtag alle zwei bis drei Jahre statt.

