Nexi schließt strategische Partnerschaft mit deutschem Zahlungsdienstleister Computop

Nexi Group erwirbt per 1. Jänner 2023 einen 30-%-Anteil. DACH-Region und Österreich profitieren durch smarte Bezahllösungen der Nexi-Gruppe

Wien (OTS) - Nexi, einer der führenden europäischen Zahlungsdienstleister, zu dem Concardis Austria gehört, hat rückwirkend zum 1. Jänner 2023 einen Anteil von 30 % am deutschen Zahlungsdienstleister Computop Paygate GmbH erworben.

Omar Haque, Head of Group E-Commerce bei Nexi erklärt: „ Computop ermöglicht Nexi, ihre Position im Wachstumsmarkt DACH-Region weiter auszubauen. Dies gilt besonders für Deutschland und den dynamischen E-Commerce. Computop bringt einzigartige Fähigkeiten in der Online- und Omnichannel-Zahlungsabwicklung mit, die kundenindividuell auf die Erfordernisse lokaler Händler in Deutschland und Europa zugeschnitten werden kann. So ermöglichen wir unseren Händlern Wachstum in Europa und weltweit “

Damir Leko, Country General Manager für Concardis Austria, die ein Teil der Nexi Group ist, fügt hinzu: „ Als Nexi Group bauen wir unsere Angebote für den heimischen Handel aus. Nexi und Computop bringen digitale Lösungen im Zahlungsverkehr auf den Markt, mit denen die Händler:innen Österreichs ihr Angebot rasch und simpel ausbauen können. Das stärkt die heimische Wirtschaft .“

Weiterentwicklung des heimischen Handels

Die strategische Partnerschaft mit Computop ermöglicht es Nexi und Concardis Austria, ihre Zahlungslösungen weiterzuentwickeln und auszubauen. So können den Händler:innen in Österreich noch bessere Lösungen für ihr Vor-Ort- und E-Commerce-Geschäft angeboten werden, mit denen das Einkaufserlebnis verbessert und der Umsatz gesteigert werden können. Computop wird dabei mit weiteren Unternehmen im Nexi-Netzwerk kollaborieren. Schnittstellen zu mehr als 50 Acquiring-Unternehmen werden ebenfalls weiterhin bestehen. Händler:innen haben hinsichtlich ihres Acquirers weiterhin freie Wahl. Ralf Gladis, CEO und Gesellschafter von Computop sagt: „ Mit Nexi haben wir uns für einen starken Gesellschafter entschieden, der die Weiterentwicklung von Computop bestmöglich unterstützt. Gemeinsam werden wir unseren hohen Anspruch an erstklassige Zahlungslösungen und herausragenden Kundenservice für die von uns bedienten Handelsunternehmen in Österreich, der gesamten DACH-Region und darüber hinaus noch weiter verbessern können .“

Alleinige Gesellschafter des Unternehmens sind bisher die beiden Gründer Frank Arnoldt und Ralf Gladis mit jeweils 50 %. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Standorte, das Board of Directors und die Führungsstruktur von Computop bleiben unverändert. Es wurde ein neuer Beirat mit Ralf Gladis, Frank Arnoldt und Omar Haque als Vorsitzendem geschaffen. Nexi wird mit Carola Wahl, Chief Regional Officer DACH and Country General Manager Germany bei Nexi und Vishal Oberoi, Group Head of Compliance bei Nexi, zwei weitere nicht stimmberechtigte Mitglieder haben.

Über Concardis | Nets | Nexi

Concardis ist ein führender Anbieter digitaler Bezahllösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Teil des europäischen PayTechs Nets | Nexi Group treibt die Unternehmensgruppe auf Basis der Größe, Leistungsfähigkeit und der geografischen Reichweite den Übergang zum digitalen Bezahlen in Europa voran. Das Ziel ist es, Menschen und Unternehmen jeder Größe zu unterstützen und die Art und Weise, wie Menschen bezahlen und Unternehmen Zahlungen akzeptieren, zu verändern. Durch die Vereinfachung des Zahlungsverkehrs und die Bereitstellung der innovativsten und zuverlässigsten Lösungen können Unternehmen und Finanzinstitute ihre Kund*innen besser bedienen, engere Beziehungen aufbauen und gemeinsam wachsen. Weitere Informationen sind auf folgenden Webseiten erhältlich: www.concardis.com – www.nets.eu – www.nexigroup.com

Über Computop – the payment people

Als Payment Service Provider (PSP) der ersten Stunde bietet Computop seinen Kunden weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für Zahlungsverkehr und Betrugsprävention. Die eigenentwickelte Zahlungsplattform Computop Paygate ermöglicht nahtlos integrierte Bezahlprozesse im E-Commerce und am POS. Händler, Dienstleister und Industrieunternehmen können für alle Länder der Welt frei wählen, welche der 350 lokalen und internationalen Zahlarten zum Einsatz kommen sollen. Technologien wie biometrische Authentifizierung und selbstlernende Algorithmen verbessern Sicherheit und Komfort für Händler wie für Endverbraucher.

Der Global Player Computop, mit Hauptsitz in Deutschland und Standorten in China, England und USA, betreut seit über 25 Jahren zahlreiche internationale Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, Handel, Mobility, Gaming und Reise. Dazu gehören weltweit agierende Marken wie C&A, Fossil, die gesamte Otto Group, Sixt, Swarovski oder Wargaming. Darüber hinaus stellt Computop, seit 2021 nach ISO 27001 zertifiziert, sein Zahlungssystem Banken und Finanzdienstleistern als White Label-Lösung zur Verfügung. insgesamt wickelt das zertifiziert klimaneutrale Unternehmen jährlich Transaktionen im Wert von 30 Milliarden US-Dollar in 127 Währungen ab. Mit seinen individuellen und sicheren Lösungen gestaltet Computop die Zukunft des internationalen Zahlungsverkehrs maßgeblich mit. www.computop.com

