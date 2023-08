Jakob Schrittwieser neuer Kabinettchef im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

Lucas Weigerstorfer übergibt Kabinettsleitung an seinen Stellvertreter

Wien (OTS) - Im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft gibt es mit 1. August 2023 eine Änderung an der Spitze des Kabinetts von Bundesminister Norbert Totschnig. Jakob Schrittwieser, bisheriger Kabinettchef-Stellvertreter wird neuer Kabinettchef. Zu Beginn seiner Amtszeit im Mai 2022 ernannte Bundesminister Norbert Totschnig Lucas Weigerstorfer, den damaligen Sicherheitsberater von Bundeskanzler Karl Nehammer, zum Kabinettchef. Er widmet sich neuen Aufgaben und kehrt in den Sicherheitsbereich zurück.

Jakob Schrittwieser stammt von einem steirischen Bergbauernhof. Er absolvierte die landtechnische Ausbildung in Wieselburg, studierte Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien, sowie Public Management an der SMBS in Salzburg. Seine berufliche Laufbahn begann er in der internationalen Wasserwirtschaft. In den letzten 13 Jahren war er in verschiedenen Positionen auf internationaler Ebene, sowie auf Bundes- und Landesebene tätig, zuletzt als Kabinettchef-Stellvertreter für die Landwirtschaftsagenden und die Koordinierung.

