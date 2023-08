Elite des Influencer-Marketings - die erfolgreichsten Marken Deutschlands [Studie] (FOTO)

Berlin (ots) - Parfumdreams hat in Zusammenarbeit mit der Berliner Digital-Agentur Buzzmatic eine Studie durchgeführt, die über 390.000 Posts der Top 1.000 Influencer in Deutschland untersucht.

Im Mittelpunkt der Studie stehen "Sponsored Posts" - bezahlte Kooperationen zwischen Marken und Influencern.

Die Studie enthüllt, welche Marken am häufigsten mit Influencern zusammenarbeiten und welche Marken dabei besonders erfolgreich sind. Dabei wird aufgezeigt, welche Kooperationen gut funktioniert haben, welche Posts die meisten Kommentare, bzw. Likes, gesammelt haben und welches Influencer-Publikum für welches Thema besonders offen ist.

Diese Marken setzten am häufigsten auf Kooperationen mit Influencern:

Zalando (119/804)

(119/804) Amazon (79/184)

(79/184) NA-KD Fashion (71/420)

(71/420) Douglas (64/113)

(64/113) SHEIN (60/370)

(60/370) H&M (54/116)

(54/116) Netflix DE (50/74)

(50/74) DIOR (50/458)

(50/458) C&A (49/121)

(49/121) Aldi (48/312)

In Klammern: Anzahl der Kooperationspartner und Anzahl der Sponsored Posts

Diese Marken performen am besten mit ihrem Sponsored Posts:

Dealbunny (8,8 %)

(8,8 %) Koro (6,4 %)

(6,4 %) Calvin Klein (6,3 %)

(6,3 %) Lipton (5,6 %)

(5,6 %) Olympus (5,6 %)

(5,6 %) CLARK (5,5 %)

(5,5 %) Kaufland (5,3 %)

(5,3 %) O2 (5,1 %)

(5,1 %) Mercedes-Benz (5,1 %)

(5,1 %) Defacto (5,0 %)

Prozentsatz der Follower, die einen Sponsored Post der Marke mit einem Like versehen haben. Nur Marken mit mindestens 10 Influencer-Kooperationen wurden berücksichtigt.

Die I3-Studie bietet exklusive Einblicke in die sich ständig verändernde Welt des Influencer-Marketings und hebt die Marken und Branchen hervor, die dieses Medium am effektivsten nutzen.

Öffentlich zugänglich finden Sie die Top 100 der Marken und Influencer hier: https://www.parfumdreams.de/i3-instagram-influencer-index

Über das Unternehmen: Parfumdreams ist ein führender Händler für hochwertige Beautyprodukte in Deutschland und betreibt Online-Shops in 15 weiteren europäischen Ländern. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl an Pflegeprodukten, Düften und Make-up von exklusiven Marken. Mit Engagement für Qualität und Service setzt parfumdreams neue Standards für Online-Shopping in der Beauty-Branche.

