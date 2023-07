Sparkasse-Schülerliga geht in die nächste Runde: Bundesminister Polaschek und Sparkassenverband verlängern Kooperation

Bundesminister Martin Polaschek und der Sparkassenverband sichern die Unterstützung der "Sparkasse-Schülerliga" für weitere drei Jahre ab.

Wien (OTS) - Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek, und der Generalsekretär des Österreichischen Sparkassenverbandes, Franz Portitsch, haben den Vertrag für eine dreijährige Fortsetzung der erfolgreichen Schulsport-Kooperation der „Sparkasse-Schülerliga“ unterzeichnet. Der Vertrag sichert für weitere 3 Jahre die finanzielle und organisatorische Unterstützung des beliebten Schulsportprogramms ab.

„Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche und nun schon langjährige Kooperation mit dem Österreichischen Sparkassenverband auch in Zukunft fortsetzen werden. Durch die Förderung des Schulsports sorgen wir nicht nur für mehr Bewegung und Ausgleich im Schulalltag, sondern wir bieten den Schülerinnen und Schülern auch die Chance, ihre sportlichen Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln“, betont Bundesminister Polaschek bei der gemeinsamen Vertragsunterzeichnung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Seit mehr als 45 Jahren erfreut sich die Sparkasse-Schülerliga großer Beliebtheit. So sind in über 1.000 Schulen jährlich rund 18.000 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte österreichweit in den Schülerliga-Disziplinen Futsal, Fußball und Volleyball aktiv und nehmen an Landes- und Bundeswettbewerben teil. „Die Fortsetzung unseres Sponsorings der bundesweiten Schülerliga liegt uns besonders am Herzen und passt perfekt zur Sparkassenidee, Soziales und Gemeinschaftliches in der Region zu unterstützen. Auch die teilnehmenden Schulen stehen voll und ganz dahinter und helfen uns dabei, Schülerinnen und Schüler für Sport zu begeistern und neue Nachwuchstalente zu fördern“, freut sich Franz Portitsch über die erfolgreiche, seit über 40 Jahren bestehenden Kooperation.

Der Schulsport hat nicht nur den Grundstein für die Karrieren vieler erfolgreicher österreichischer Profisportlerinnen und – sportler, allen voran David Alaba im Fußball und Barbara Hansel im Volleyball, gelegt, sondern er trägt auch zur Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins vieler Kinder und Jugendlicher bei. Darüber hinaus stärkt er bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Kompetenzen, die ihnen in ihrer weiteren schulischen und beruflichen Laufbahn von Nutz sein werden, wie z.B. Teamgeist und der Umgang mit sowohl Erfolgserlebnissen als auch Niederlagen. Aus diesem Grund tragen das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Österreichische Sparkassenverband zur weiteren Vertiefung des Pflichtfaches Bewegung und Sport bei und führen die Kooperation von 2023 bis 2026 weiter.

