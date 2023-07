A Future for Peace

ACP präsentiert Ergebnisse des ersten Austrian Forum for Peace. Die zweite Konferenzauflage ist für 1. bis 4. Juli 2024 unter dem Titel „A Climate for Peace“ auf Burg Schlaining geplant.

Wien (OTS) - Am 6. Juli ging das Austrian Forum for Peace (AFP) erfolgreich zu Ende. Expert*innen aus fünf Kontinenten trafen sich in Stadtschlaining, um nach Wegen für eine friedliche Zukunft zu suchen. Bereits unmittelbar nach dem Forum veröffentlichte das ACP inhaltliche Empfehlungen für die Überarbeitung der österreichischen Sicherheitsstrategie: Perspektiven der Friedensförderung - ACP (aspr.ac.at)

Neben neuen Netzwerken und Partnerschaften für den Frieden, die beim AFP aufgebaut wurden, führte es auch zu konkreten Schlussfolgerungen, die die zukünftige Arbeit des ACP im Bereich Konfliktlösung, Friedensforschung, Kapazitätsentwicklung und Friedenspädagogik beeinflussen werden. Heute präsentierten ACP-Direktor Moritz Ehrmann, ACP-Direktorstellvertreterin Eva Huber und ACP-Head of Research Adham Hamed die Ergebnisse der Konferenz: Approches_to_Peace.pdf (aspr.ac.at)

