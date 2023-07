Oberösterreichischer und Vorarlberger Bildungsdirektor bestellt

Oberösterreichs Bildungdirektor Alfred Klampter wurde wiederbestellt & Heiko Richter wurde als Bildungsdirektor in Vorarlberg neu bestellt

Wien/Linz/Bregenz (OTS) - Die Bildungsdirektoren aus Oberösterreich und Vorarlberg wurden bestellt bzw. wiederbestellt. Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A. ist seit 1.8.2018 Bildungsdirektor in Oberösterreich und wurde wiederbestellt. Dr. Heiko Richter wird zum ersten Mal bestellt. Er folgt Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani, die in Pension geht, nach. Bisher war er in der BD Vorarlberg Leiter der Projektstelle „Arbeitsplatz Schule“. Beide treten ihre Funktion mit 01. August 2023 an.

Bundesminister Martin Polaschek bedankte sich bei Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani für die hervorragende Arbeit sowie die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A. und Dr. Heiko Richter gratuliert Bundesminister Polaschek recht herzlich zur Bestellung. (ENDE)

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Peter Stöckl, BA

Pressesprecher

01 53120-5026

peter.stoeckl @ bmbwf.gv.at