Großer Empfang für Alexandri-Schwestern am Flughafen Wien

Ströck heißt die WM-Gold- und Silber-Gewinnerinnen mit Riesenstriezel willkommen und gratuliert den Top-Athletinnen des #teamströck.

Im Synchronschwimmen kommt es auf die perfekte gemeinsame Choreografie an. Um das perfekte Miteinander geht es auch in der Partnerschaft im #teamströck. Der WM-Erfolg steigert unseren Appetit auf die Olympischen Spiele. Die langjährige Unterstützung ermöglicht uns ausgezeichnete Trainingsbedingungen, mit denen wir in der Lage sind, Großmächte wie Japan und China erfolgreich herauszufordern und Gold und Silber für Österreich zu holen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, WM-Gold-Gewinnerinnen im Synchronschwimmen 1/2

Der zweifache WM-Erfolg von Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri ist ein Meilenstein für den Schwimmsport. Im Namen aller Athletinnen und Athleten des #teamströck gratulieren wir ihnen zu ihrem vorläufigen Karrierehöhepunkt. Ihre Leistung ist inspirierend für das gesamte #teamströck. Mit den Sportlerinnen und Sportlern verbindet Ströck der kompromisslose Qualitätsanspruch und die Bereitschaft, die Extrameile zu gehen Fabienne Melzer-Nadarajah, Ströck 2/2

Wien (OTS/LCG) - Die erste WM-Goldmedaille für Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri ist eine Sensation für den österreichischen Schwimmsport. Die beiden Schwestern sichern sich mit ihren Gold- und Silbermedaillen damit eine Mitfavoritenrolle für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr. Am Montagvormittag hieß Ex-Profischwimmerin Fabienne Melzer-Nadarajah die beiden Aushängeschilder des #teamströck bei ihrer Rückkehr aus Japan am Flughafen Wien willkommen und gratulierte den erfolgreichen Athletinnen im Namen der familiengeführten Traditionsbäckerei. Nach dem Ende ihrer aktiven Sportkarriere wechselte Melzer-Nadarajah zu ihrem ehemaligen Sponsor, wo sie seither in der Einkaufsabteilung tätig ist. Bereits seit 2019 verbindet Ströck und die Ausnahmetalente eine Partnerschaft im Rahmen des #teamströck, die erst kürzlich verlängert wurde.



„Im Synchronschwimmen kommt es auf die perfekte gemeinsame Choreografie an. Um das perfekte Miteinander geht es auch in der Partnerschaft im #teamströck. Der WM-Erfolg steigert unseren Appetit auf die Olympischen Spiele. Die langjährige Unterstützung ermöglicht uns ausgezeichnete Trainingsbedingungen, mit denen wir in der Lage sind, Großmächte wie Japan und China erfolgreich herauszufordern und Gold und Silber für Österreich zu holen“ , sagen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri bei der Landung in Wien.

„Der zweifache WM-Erfolg von Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri ist ein Meilenstein für den Schwimmsport. Im Namen aller Athletinnen und Athleten des #teamströck gratulieren wir ihnen zu ihrem vorläufigen Karrierehöhepunkt. Ihre Leistung ist inspirierend für das gesamte #teamströck. Mit den Sportlerinnen und Sportlern verbindet Ströck der kompromisslose Qualitätsanspruch und die Bereitschaft, die Extrameile zu gehen“ , meint Fabienne Melzer-Nadarajah.

Weitere Ausnahmetalente und Spitzensportler im #teamströck sind unter anderem Gewichtheberin Bernadette Werle, Läufer Elias Lachkovics, Läufer Andreas Vojta, Radfahrer und Extremsportler Michael Strasser, Ruder-Olympia-Bronzemedaille-Gewinnerin Magdalena Lobnig, Windsurfer Theo Peter, Springreiterin Marie-Christine Sebesta sowie Rennradfahrer Tim Wafler. Der Österreichische Rodelverband, der Österreichische Ruderverband, der Österreichische Tischtennis Verband und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper kommen mit dem #teamströck auf den Geschmack beispielgebender Bestleistungen und traditioneller Backkunst. Weitere Informationen auf stroeck.at/teamstroeck

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://x.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse