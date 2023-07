Hettegger macht Babypause, Wieland übernimmt

Chefredaktionswechsel bei den RegionalMedien Salzburg

Salzburg (OTS) - Bei den RegionalMedien Salzburg gibt es ab August vorübergehend einen Wechsel in der Ebene der Chefredaktion.



Mit 1. August 2023 wird Peter J. Wieland von Geschäftsführer Michael Kretz zum neuen Chefredakteur bestellt. Er übernimmt damit die Funktion von Julia Hettegger, die in Karenz geht.

Nach ihrer Karenzzeit wird Hettegger wieder als Chefredakteurin der RegionalMedien Salzburg zurückkehren.



„Als Geschäftsführer der RegionalMedien Salzburg GmbH bin ich überzeugt, dass Peter J. Wieland die ideale Nachbesetzung für Julia Hettegger ist, und dass er die Weiterentwicklung unseres Unternehmens gemäß unserer Strategie und unseres Leitbilds fördert“, betont Kretz, der seiner Chefredakteurin alles Gute wünscht.



Frauenpower und Väterkarenz



Aktuell sind vier der fünf Führungspositionen bei den RegionalMedien Salzburg von Frauen besetzt, generell ist die Mehrheit der Mitarbeiter:innen weiblich.



Ein Großteil der Arbeitnehmerinnen kehrt nach der Karenzzeit wieder ins Unternehmen zurück – auch in die Führungspositionen: Hier wird seitens des Arbeitgebers gern dem Wunsch nach Teilzeit oder Vollzeit entsprochen, um Beruf und Familie bestmöglich vereinbaren zu können. Aber auch Väterkarenz und Papamonat wurden bereits reibungslos in Anspruch genommen.



Die RegionalMedien Salzburg bieten mit ihren sieben lokalen BezirksBlättern wöchentlich ein umfassendes Angebot an regionalen Nachrichten und diese sind auch täglich aktuell auf MeinBezirk.at verfügbar, verbunden mit spannenden Videoproduktionen und Podcasts.



Der neue Chefredakteur Peter J. Wieland hat schon in den vergangenen Jahren als Redaktionskoordinator eng mit Julia Hettegger zusammengearbeitet und in seiner Funktion als langjähriger Redaktionsleiter der BezirksBlätter im Lungau viel Erfahrung und Kompetenz erworben.



Ehre und Verantwortung zugleich



„Ich freue mich mit meinem Mann auf mein erstes Baby“, erklärt Hettegger: „Gleichzeitig freue ich mich auch, dass Peter J. Wieland meine Aufgabe in der Chefredaktion während der Zeit meiner Abwesenheit übernimmt: Er ist genau der Richtige für diese Aufgabe.“

Hettegger wird sich nun vorerst auf ihre Familie fokussieren, hat aber die Absicht, nach Mutterschutz und Karenz wieder als Chefredakteurin zu den RegionalMedien Salzburg zurückzukehren.

„Auf einem Teil meines Weges innerhalb der RegionalMedien Salzburg mit neuen Aufgaben betraut zu werden, ist Ehre und Verantwortung zugleich“, bemerkt indes Wieland: „Ich werde versuchen, das erfrischende Tun und positive Wirken meiner geschätzten Vorgängerin nahtlos fortzuführen und am Kerngedanken unseres Medienhauses festhalten, nämlich dazu beizutragen, das Leben in Salzburgs Bezirken ein Stück weit besser zu machen: Aus Liebe zur Region.“



