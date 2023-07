Lotto: Jackpot, am Mittwoch warten 1,5 Mio. Euro

Beim Joker wartet ein Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro

Wien (OTS) - Bei der Ziehung am vergangenen Sonntag gab es keinen Lotto Sechser. Im Jackpot warten nun bei der nächsten Ziehung insgesamt 1,5 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen. Mit den Zahlen 3, 6, 24, 35, 38, 43 und der Zusatzzahl 12 gab es in dieser Runde insgesamt sechs Fünfer mit der richtigen Zusatzzahl, die jeweils rund 16.600 Euro bringen. Vier davon wurden vom Computer via Quicktipp richtig getippt und zwei mit einem Lotto Normalschein. Jeweils zwei der Gewinne gehen nach Kärnten und in die Steiermark. Ein Gewinn wurde in Tirol erzielt und einer in Wien.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ohne einen Gewinn mit „Sechs Richtigen“ im ersten Rang. Da die Gewinnsumme gemäß den Spielbedingungen damit auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen 36 Spielteilnehmer:innen jeweils 7.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es wieder um rund 200.000 Euro.

Joker

Auch bei der Sonntagsziehung wurde erneut kein Wettschein mit der richtigen Joker Zahl abgegeben. In der nächsten Runde wartet hier daher nun ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Für die richtige Ziffernkombination werden in der nächsten Joker Ziehung rund 500.000 Euro ausgespielt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. Juli 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 737.304,50 – 1,5 Mio. Euro warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 16.589,30 51 Fünfer zu je EUR 2.023,90 206 Vierer+ZZ zu je EUR 161,00 3.312 Vierer zu je EUR 58,40 5.249 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 55.845 Dreier zu je EUR 5,90 190.178 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 3 6 24 35 38 43 Zusatzzahl 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 7.816,20 2.114 Vierer zu je EUR 22,50 36.976 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 23 27 28 35 37

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 30. Juli 2023

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 394.286,47 – 500.000 Euro warten 12 mal EUR 10.000,00 84 mal EUR 1.000,00 871 mal EUR 100,00 8.885 mal EUR 10,00 90.944 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 7 0 5 4 8 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at