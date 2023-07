spusu NÖ-Gemeindechallenge 2023: Neue Anreize für Rekordjagd

LH-Stv. Landbauer: „Regelmäßiger Sport und Bewegung sind die besten Voraussetzungen für einen gesunden Lebensstil“

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit Anfang Juli läuft die spusu NÖ-Gemeindechallenge 2023, bei der bereits zum siebenten Mal die aktivsten Orte und Städte Niederösterreichs gesucht werden. Und die erste Zwischenbilanz ist absolut vielversprechend: Insgesamt zehn Millionen aktive Bewegungsminuten konnten die mehr als 10.000 Teilnehmer aus über 500 teilnehmenden Gemeinden bereits sammeln. Damit befindet sich der digitale Wettbewerb nach rund einem Drittel der Zeit auf Augenhöhe mit dem Rekordjahr 2020, wo letztendlich 30 Millionen aktive Minuten zu Buche standen. „Regelmäßiger Sport und Bewegung sind die besten Voraussetzungen für einen gesunden Lebensstil. Umso mehr freue ich mich, dass die niederösterreichische Bevölkerung wieder mit vollem Einsatz an der Challenge teilnimmt. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, ich will Niederösterreich zum fittest Bundesland in Österreich machen“, zeigt sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert.

Doch das war nur der Anfang. Denn die Spannung und Motivation sollen bei der diesjährigen spusu NÖ-Gemeindechallenge ganz besonders hoch bleiben. So gibt es neben den umfangreichen Erweiterungen der Badges für individuelle sportliche Leistungen heuer die „20.000-Minuten-Challenge“ sowie erstmals auch die „11teamsports-Vereinswertung“.

Die 20.000-Minuten-Challenge beschränkt sich auf die Kalenderwoche von Montag, 14. August bis inklusive Sonntag, 20. August 2023. All jene Gemeinden, die es schaffen innerhalb dieser Woche 20.000 aktive Bewegungsminuten oder mehr zu sammeln, haben die Chance Sportstationen von SPORTLAND Niederösterreich im Wert von 5.000 Euro (Hindernisparcours & Co.) für einen Gemeindeevent im Jahr 2024 zu gewinnen.

Unter allen Gemeinden, welche die „20.000er Marke“ knacken, wird beim Abschlussevent am 23. Oktober 2023 ein Gewinner gezogen. Alle Gemeinden nehmen automatisch an dieser Zusatzwertung teil, es ist keine gesonderte Anmeldung notwendig. Bei der Vereinswertung können sich Sportvereine aus ganz Niederösterreich (mit gültiger ZVR-Nummer) beim Sammeln von aktiven Minuten messen. Die Top-3 erhalten jeweils einen 11teamsports-Wertgutschein in Höhe von 1.000 Euro. Unter allen weiteren Sportvereinen, die mindestens 25.000 aktive Minuten sammeln, werden zehn Gutscheine in Höhe von 500 Euro verlost. Die Wertung erfolgt unabhängig von der jeweiligen Gemeinde und wird deshalb als eigenes Ranking dargestellt. Jeder Teilnehmer kann (bis inklusive 15. August) innerhalb der App einem Verein seiner Wahl beitreten.

„Wir wollen die Teilnehmer mit den beiden Zusatzwertungen nochmals richtig motivieren und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinden und Vereine stärken. Dank der zahlreichen Neuerungen sind wir überzeugt, dass für jeden der richtige Ansporn mit dabei ist und wir für den weiteren Verlauf der Gemeindechallenge noch mehr Personen zum Mitmachen animieren können“, so Landbauer.

