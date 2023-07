Wein.Zeit.Neu: Festakt bei WINZER KREMS – Sandgrube 13

Größte Investition in der Geschichte der österreichischen Weinwirtschaft abgeschlossen.

Krems a. d. Donau (OTS) - WINZER KREMS – Sandgrube 13 läutet ein neues Kapitel in seiner Weinbaugeschichte ein: Unter dem Motto: „Wein.Zeit.Neu“ fand am 30. Juli 2023 ein Festakt mit Segnung anlässlich der Fertigstellung der Neubauten – Kellerei, Abfüllanlage und Logistikhalle – in der Sandgrube 13 statt. Der Abschluss dieser einzigartigen Investition für die Zukunft des größten Qualitätsweinproduzenten Österreichs wurde gemeinsam mit Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Mitgliedern sowie zahlreichen prominenten Partner:innen und Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur gebührend gefeiert.

Der Festakt wurde mit einem Dankgottesdienst, zelebriert von Bischof Dr. Alois Schwarz, begonnen. Nach der Begrüßung durch WINZER KREMS Obmann Florian Stöger und Geschäftsführer Ing. Ludwig Holzer, MSc wies Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf die Bedeutung dieser einzigartigen Investition für WINZER KREMS, das Land Niederösterreich und den österreichischen Weinbau hin: „WINZER KREMS begeistern mit ihren Produkten die internationale Weinwelt seit Jahren – das zeigt auch die aktuelle Auszeichnung als weltweit bester Riesling bei der International Wine Challenge in London, herzlichen Glückwunsch dazu. Mit dieser Investition stellt WINZER KREMS die Weichen für eine Zukunft modernster und nachhaltiger Weinproduktion.“

„WINZER KREMS strahlt weit über die Grenzen Niederösterreichs, ja sogar auch Österreichs hinaus in die Welt. Mit diesem nachhaltigen Innovationsprogramm wurde ein Vorzeigeprojekt geschaffen und eine Benchmark in Europa gesetzt – eine einzigartige Investition, die international Vorbildwirkung hat“, so Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager.

(Ein-)Blick in die Weinzukunft: begeisterte Gäste

Nach einem Rundgang mit Segnung durch Bischof Dr. Alois Schwarz zeigten sich die über 700 Teilnehmer:innen des Festakts von den neuen Produktionsstätten in der Sandgrube 13 beeindruckt. Unter den prominenten Gästen waren neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. der Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, Johannes Schmuckenschlager, der Kremser Bürgermeister Dr. Reinhard Resch und der EU-Abgeordnete DI Alexander Bernhuber. Stellvertretend für die ausführenden Unternehmen konnte Ludwig Holzer Baumeister DI Stefan Graf von der Firma Leyrer & Graf und den Planer Ing. Erwin Krammer, MAS, aus Krems begrüßen. Mit einem köstlichen „Winzer-Mittagstisch“ ging der Festakt kulinarisch zu Ende.

„Wein.Zeit.Neu“: nachhaltig nach vorne gedacht

Der Klimawandel, ein neues Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen: Der österreichische Weinbau befindet sich in einer Zeit des Wandels und der Neuorientierung. WINZER KREMS hat das schon vor langem erkannt und mit der Planung und Errichtung seiner Neubauten und Produktionsanlagen frühzeitig in eine nachhaltige Zukunft investiert. WINZER KREMS Obmann Florian Stöger ist von diesem Ansatz überzeugt: „Wir sind uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst, das zeigt auch unsere Zertifizierung ‚Nachhaltig Austria‘. Mit der nachhaltigen Bauweise und den neuen innovativen Produktionsmöglichkeiten setzen wir ein bewusstes Zeichen, wofür WINZER KREMS steht.“ Geschäftsführer Ludwig Holzer, ergänzt: „In der Sandgrube 13 hat man schon immer über den Tellerrand geblickt. Mit dieser Investition sind wir bereit für die aktuellen und künftigen Herausforderungen und können unseren nachhaltigen Weg der kompromisslosen Qualität weitergehen.“ Der Umbau mit einem Budget in Höhe von rund 37 Millionen Euro wird die Wettbewerbsfähigkeit der WINZER KREMS und somit die Existenz der über 700 Mitglieds-Winzerfamilien nachhaltig sichern. Dabei setzte man in der Sandgrube 13 klar auf das Know-how und die Leistungen heimischer Betriebe – die Aufträge für Baumeisterarbeiten und Haustechnik wurden weitgehend in der Region vergeben.

Die neuen Keller

Die Ziele des Investments waren klar definiert: Qualitätsverbesserung, nachhaltige Produktion und auch verbesserte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter:innen in der Sandgrube 13. Die beiden neuen Keller mit einem Fassungsvolumen von 7,9 Millionen Liter erfüllen diese perfekt. Klimatisierung und lichtdurchflutete Räume bieten Top-Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter:innen. Kurze Wege des Weins vom Keller zur Abfüllung garantieren schonendste Weinbehandlung und höchste Produktqualität. Modernste, app-gesteuerte Gär- und Kühltechnologie stellt eine rundum kontrollierte und sichere Vinifizierung sicher. Dazu ist man besser gerüstet für Klimaänderungen und Wetterkapriolen, denn es können in kürzerer Zeit mehr Trauben schonend verarbeitet werden. Die Gesamtkapazität wurde bewusst nicht erhöht: Es wurden lediglich Gebäude und Lagerbehälter aus den 1960er- und 1970er- Jahren ersetzt.

Die neue Abfüllanlage

Die neue Füllanlage stammt wieder von der deutschen Krones AG, dem weltweit führenden Spezialisten für die Abfüllung von Getränken. Damit setzt WINZER KREMS eine über 40-jährige Partnerschaft fort. Krones entwickelte für die Sandgrube 13 ein innovatives Konzept über den gesamten Prozess von Weinfiltration, Sterilisation und Abfüllung bis zur Verpackung. Im Vordergrund der Investition stand nicht nur eine Kapazitätserhöhung – die neue Anlage ist mit 15.000 Flaschen um 20 Prozent leistungsfähiger – sondern vielmehr eine weitere Qualitätssteigerung.

Der nachhaltige Neubau

Für das Projekt wurde kein Grünland verbaut, sondern bestehende Flächen effektiv genutzt. Abfüll- und Lagerhalle wurden mit einem Gründach versehen, das Wasser speichert, den CO2-Anteil in der Luft reduziert und temperaturregulierend auf die darunter liegenden Räume wirkt. Die Abfüllanlage wird, ebenso wie der Keller der WINZER KREMS, mit einer 377 kWp-Photovoltaik-Anlage betrieben. Im Zuge des Umbaus wurde auch die Energieversorgung von Gas auf Fernwärme umgestellt. Für Tageslicht und dadurch verbesserte Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter:innen der Sandgrube 13 sorgen nun Dachgauben und eine große Fensterfront. Eine spezielle Lärmschutzdecke in der Abfüllhalle verringert den Geräuschpegel und trägt somit zusätzlich zu angenehmeren Arbeitsbedingungen bei. Sie liegt zudem direkt neben bzw. über dem Keller. Ein kurzer Weg von den Fässern zur Abfüllung, kombiniert mit modernster, ressourcenschonender Filtration, sichert höchste Weinqualität in der Flasche.

Über WINZER KREMS – Sandgrube 13

Vor 85 Jahren gegründet, haben sich die WINZER KREMS zum mittlerweile umfangreichsten Qualitätsweinproduzenten Österreichs entwickelt und übernehmen dabei vorwiegend handverlesene Weintrauben von rund 730 Mitgliedsweinhauer:innen mit einer Vertragsrebfläche von 1.200 Hektar. Durch die ganzjährig enge Kooperation zwischen Weinfachleuten und Winzer:innen wird eine optimale Basis für die Weinqualität bereits im Weingarten geschaffen. Zu den beliebtesten Rebsorten zählen neben dem Grünen Veltliner auch Riesling, Gelber Muskateller und Blauer Zweigelt. Mit der Ernte 2022 wurde WINZER KREMS erstmals nach den Kriterien von „Nachhaltig Austria“ zertifiziert. Im Sinne der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit werden PIWI-Rebsorten wie Donauriesling, Donauveltliner und Blütenmuskateller vermehrt angepflanzt. Die Weine werden derzeit zu 45 % in Österreich und zu 55 % weltweit vermarktet. Die Top-Exportländer sind Deutschland, Niederlande, USA und Japan.

