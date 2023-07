„Bodensee Aktuell 2023“ – Start der aktuellen Staffel von SWR mit SRF und ORF Vorarlberg

Austausch von Berichten der öffentlich-rechtlichen TV-Sender rund um den Bodensee

Wien (OTS) - Die Vier-Länder-Region Bodensee mit Süddeutschland, der Ostschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg verbindet eine gemeinsame Sprache, viel Geschichte und Brauchtum, aber auch zahlreiche aktuelle Perspektiven und Themen, die weit in die jeweiligen Länder hineinreichen. Während des ganzen Jahres gibt es rund um den See zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern Südwestrundfunk (SWR), Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und dem ORF Vorarlberg einen unkomplizierten Programmaustausch. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten produziert der SWR jeden Sommer in seinem Studio Friedrichshafen im Südwest-Fernsehen mit „Bodensee Aktuell“ eine eigene TV-Sendung.

Sieben Mal im Sommer die Bodenseeregion im Fokus

Am vergangenen Samstag, am dem 29. Juli 2023, mit dem Start der Sommerferien in Baden-Württemberg, ging die diesjährige Staffel von „Bodensee Aktuell“ erstmals auf Sendung. Auch diesen Sommer sind wieder sieben Ausgaben der Sendereihe geplant. Bis zum 9. September 2023 läuft „Bodensee Aktuell“ immer am Samstag zwischen 18.00 und 18.15 Uhr im Rahmen der TV-Nachrichten „SWR Aktuell Baden-Württemberg“.

Redaktion und Produktion der Sendung liegen in der Verantwortung des Teams vom SWR-Studio Friedrichshafen. Kooperiert wird mit den TV-Sendungen „Schweiz Aktuell“ und „10 vor 10“ vom SRF sowie mit „Vorarlberg heute“ des ORF Vorarlberg. Zum bewährten Konzept von „Bodensee Aktuell“ gehört, dass Original-Berichte vom SRF aus der Ostschweiz und des ORF Vorarlberg gesendet werden.

Grenzenloser Journalismus

Die TV-Sendung „Bodensee Aktuell“ ist somit ein Format für grenzüberschreitende Berichterstattung und journalistische Zusammenarbeit zwischen SWR, SRF und ORF Vorarlberg. SRF und ORF Vorarlberg bringen die Berichte wiederum in ihren jeweiligen Sendungen. Damit zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender gemeinsam aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Verbindende, aber auch die Unterschiede zwischen den Regionen rund um den Bodensee und öffnen den Zuseherinnen und Zusehern mit dem Blick in die Vier-Länder-Region Bodensee neue Perspektiven.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Kooperation zwischen SWR, SRF und dem ORF Vorarlberg funktioniert seit vielen Jahren ausgezeichnet. Mit der sommerlichen Reihe ‚Bodensee Aktuell‘ gelingt es besonders gut, die Europaregion Bodensee noch besser ins Bild zu rücken. Ich danke vor allem dem Team des SWR-Studios Friedrichshafen für die wertvolle Zusammenarbeit!“

Rebecca Lüer, Leiterin SWR-Studio Friedrichshafen: „Für die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR eröffnet ‚Bodensee Aktuell‘ spannende Einblicke in die Vier-Länder-Region. Möglich wird diese grenzüberschreitende Berichterstattung durch die gute journalistische Zusammenarbeit, unter anderem mit dem ORF Vorarlberg. Gemeinsam mit den Teams des ORF Vorarlberg und des SRF zeigen wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was uns rund um den Bodensee mitten in Europa verbindet, das freut mich ganz besonders.“

