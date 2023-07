Kunst Haus Wien: CLOSE/D Programm-Highlights im August

Wien (OTS) - Closed, but Close! Seit Anfang Juni 2023 ist das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen. Mit dem Projekt Close/d bleibt es dennoch nahe: Neben der Outdoor Ausstellung im öffentlichen Raum bietet das Museum im und um das Community Center TRÖSCH III den ganzen Sommer lang ein kostenfreies Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen.

„Das Kunst Haus Wien beweist mit seinem Schließprogramm, dass die Zeit während Sanierungsarbeiten auch kreativ genutzt werden kann. Wien präsentiert sich damit einmal mehr als Kunst- und Kulturmetropole und zeigt, dass Kultur auch im Freien, direkt im Grätzl stattfindet – und das kostenfrei. Ein tolles Angebot für alle Nachbar*innen, Wiener*innen und Tourist*innen“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Sei es die Entdeckungstour, das Kreativcafé für Kinder, das Grätzl-Gespräch oder ein künstlerischer Rundgang – das Sommerprogramm des Kunst Haus Wien bietet für jeden Geschmack etwas. Die Kunstwerke und Workshops zeigen Visionen einer klimafitten Zukunft für Mensch und Umwelt. Dieser Dialog ist auch für uns wichtig, denn die Wien Holding steht für zukunftsorientierte und nachhaltige Projekte, die den Wirtschaftsstandort sichern, das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und damit die Lebensqualität für die Menschen insgesamt erhöhen“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

„Mit dem Community Programm der Outdoor Ausstellung Close/d füllt das KUNST HAUS WIEN die Sommermonate mit Kunst und Kreativität, bietet aber auch Gelegenheit zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit brennenden Themen unserer Zeit: Klima, Nachhaltigkeit und die ökologische Zukunft unserer Gesellschaft. Es ist ein erster Ausblick auf die neue Ausrichtung des KUNST HAUS WIEN, die wir nächstes Jahr mit der KLIMA BIENNALE WIEN fortsetzen“, dazu Gerlinde Riedl, Direktorin des Kunst Haus Wien.

Kunst im Grätzl

Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr findet ein Rundgang durch die Outdoor-Ausstellung um das Kunst Haus Wien statt – angeleitet von den Kunstvermittler*innen des Museumsteams. Die Tour ist als interaktiver Rundgang konzipiert, bei der die Teilnehmer*innen die ortsspezifischen Kunstinstallationen im Grätzl spielerisch mit Hilfe verschiedenster Fragen und Aufgabenstellungen erforschen. Ausgehend vom Community Center TRÖSCH III wird ein dialogischer Austausch angeregt – mit der Umwelt, der Gruppe und den Kunstwerken – Wie wollen wir mit unserem Außenraum umgehen? Wie können wir gemeinschaftlich genutzte Räume gestalten und neue Orte erobern?



Grätzl-Gespräche und Good Morning Yoga

Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Die Grätzl-Gespräche laden zum Mitdiskutieren, Nachdenken und Kennenlernen ein. Zwei Stunden voller spannender Impulse zu Ökologie, Nachhaltigkeit, Kunst und Natur im Weißgerberviertel. Das nächste Grätzl-Gespräch zum Thema „Gemeinschaftsgärten“ findet am 23. August um 17.00 Uhr statt. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Spaziergang mit Besichtigung des Sophiengartens. Hier geht es zur Anmeldung.



Jeden Mittwoch um 8.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Tag mit einem belebenden Vinyasa-Kurs zu beginnen. Der Good Morning Yoga-Kurs ist für alle Niveaus konzipiert. Bitte eigene Matte mitbringen!



Kinder-Workshop „Grüne Stadt & Kräutertopf“

Jeden Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr wird in den Sommerferien ein Upcycling-Workshop und eine Kunsttour für Kinder ab 8 bis 13 Jahren veranstaltet: „Grüne Stadt & Kräutertopf“. Die Entdeckungsreise führt zu Kunstwerken und einem Forschungslabor vor dem Museum – im Abschluss werden Kräutertöpfe aus recycelten Getränkeverpackungen gestaltet und mit Erde sowie mit Biokräuter- und Blumensamen befüllt.

„Die Stadt der Zukunft“

Bei diesem Workshop für Kinder ab 6 bis 12 Jahren geht die DIY-Kreativecke des TRÖSCH III am 17. August auf Tour: Die Klimacollagen knüpfen an die Idee und das gleichnamige Projekt der Künstlerin Marie Vermont an. Ein kreativer Prozess und spielerisches Nachdenken darüber, wie Tiere und Menschen in der Stadt der Zukunft zusammenleben. Wie geht der Mensch mit natürlichen Ressourcen wie Trinkwasser, Boden oder Holz um? Kleber und Schere treffen auf die humorvollen Vorlagen der Künstlerin und bunte Zeitschriften aller Art!



Sunset Walk

Löwenzahn, Blasenesche und Götterbaum. Bei einem Spaziergang am 17. August führt die Pflanzenwissenschaftlerin Birgit Lahner durch die städtische Flora, an der wir täglich unzählige Male vorbeikommen. Im Abendlicht leuchten die Grüntöne der Pflanzen besonders intensiv. Eine Entdeckungstour zu den Kunstinstallationen im Grätzl mit Fokus auf die sie umgebende urbane Vegetation.

Lecture Performance „Dino / Henne / Ei“

Die Gewässerökologin und Künstlerin Christina Gruber und die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Julia Grillmayr entwickeln seit 2021 in verschiedenen Formaten eine „Archäologie der Zukunft“, die sich mit Themen wie Evolution, Artensterben, Tiefenzeit sowie unterschiedlichen Natur- und Wildnisbegriffen auseinandersetzt. Mit außergewöhnlichen Akteur*innen und Materialien baut Dino/Henne/Ei am 29. August eine fröhliche Megafauna-Science-Fiction.

Kreativcafé mit musikalischem Ausklang

Von der Kunsttour durchs Grätzl über Workshops mit Acryl und Pastellkreiden bis hin zur Schreibwerkstatt: Das Nachbarschaftszentrum 3 organisiert am 30. August einen kreativen Austausch über Kunst und Natur im Weißgerberviertel für Erwachsene und Familien mit Kindern. Die Wiener Nachbarschaftszentren sind offene Orte der Vernetzung von engagierten Menschen für eine lebenswerte Stadt. In den Zentren wird allen Menschen die Möglichkeit gegeben, zahlreiche Angebote sowie Beratungen zu nutzen und ihren Stadtteil mitzugestalten.

Hier geht es zum vollständigen CLOSE/D-Programm und zur Anmeldung: www.closed.kunsthauswien.com/de/events

