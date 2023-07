„kreuz und quer“-Doku über „Venedig und das Ghetto“ am 1. August um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Venedig – eine der prächtigsten Kulissen der Welt, millionenfach besucht, millionenfach fotografiert, steckt dennoch voller Geheimnisse. Touristinnen und Touristen gehen oft achtlos daran vorüber, wie an jenen rätselhaften Zeichen, denen Klaus T. Steindls „kreuz und quer“-Dokumentation „Venedig und das Ghetto“ am Dienstag, dem 1. August 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 folgt.

Sie erzählen von der fünfhundertjährigen Geschichte der jüdischen Bevölkerung Venedigs, von Unterdrückung und Entbehrung, aber auch von Lebenswillen und Freude – und führen an einen Ort, der heute zu den belebtesten und beliebtesten Stadtteilen Venedigs gehört.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at