FutureMeds weist den Weg: Das erste europäische Netzwerk zur Durchführung dezentraler klinischer Studien

Liverpool, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Mit dem Ziel, die Akzeptanz von DCTs in Europa zu erhöhen und Sponsoren auf dem Weg in die Welt virtueller Studien zu unterstützen, , ist das Unternehmen auf dem besten Weg, im September 2023 eine europäische DCT-Lösung auf den Markt zu bringen.

Mit der Übernahme von emovis, dem in Berlin ansässigen Studienzentrum und preisgekrönten europaweiten Anbieter von Homecare Visits und DCT-Lösungen, und durch die Integration dieser Erfahrung in das gesamte FutureMeds Netzwerk von Studienzentren, ist FutureMeds zum ersten DCT Site Network in Europa geworden.

Radoslaw Janiak, CEO von FutureMeds, sagt: „Wir freuen uns, für unsere Kunden und Patienten wichtige Impulse und Ergebnisse zu erzielen. Die Beschleunigung des Prozesses der DCT-Anpassung in der gesamten Branche der klinischen Studien in Europa kann die Produktivität der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung steigern, Vermarktungsstrategien unterstützen und beeinflussen und die Erfahrungen, das Engagement und die Ergebnisse für die Patienten erheblich verbessern."

Durch die Übernahme von emovis gewinnt FutureMeds mehr als 11 Jahre Erfahrung in der Durchführung von Hybridstudien und ein solides Wissen in Fragen dezentralisierter Studien in Europa, DCT-, einschließlich des mit demDEN Innovation Prize ausgezeichneten Diensts Homecare Visits (HCV). HCV ist derzeit in 16 Ländern in der EU und im Vereinigten Königreich verfügbar und wird von einer Datenbank mit über 1.100 überprüften, in klinischen Studien geschulten Pflegekräften gestützt.

„Mit der Erfahrung und Professionalität im gesamten FutureMeds-Netzwerk, unserer etablierten Standortinfrastruktur, HomeCare Visits von emovis und unserer gemeinsamen Expertise werden wir in der Lage sein, eine erfolgreichere und effizientere DCT-Implementierung und -Studienabwicklung zu ermöglichen", so Iwona Tongbhoyai, Vizepräsidentin für Operations bei FutureMeds.

Das Unternehmen ist nun auf dem besten Weg, im September eine europäische DCT-Lösung vorzustellen, die die „Stimme des Standorts und des Patienten" integriert. Studienerfahrene Prüfärzte und Standortkenntnisse, kombiniert mit langjähriger Erfahrung in der Organisation von Hausbesuchen sowie weiteren neuen Angeboten zur Durchführung von DCTs, werden die Flexibilität von Studiendesigns erhöhen und mehr Patienten eine Studienteilnahme ermöglichen.

Informationen zu FutureMeds

FutureMeds ist ein schnell wachsendes unabhängiges Dedicated Research Site Network das Pharmaunternehmen, Sponsoren und CROs unterstützt und zur Forschung beiträgt, um wirksame Behandlungen und Medikamente für alle Patienten zu finden, die diese benötigen.

FutureMeds' Dedicated Research Site-Teams sind bestrebt, Studienzeiten zu verkürzen, Prozesse zu straffen, Kosten zu senken und die Datenqualität zu verbessern, um den Zugang der Patienten zu neuen Therapien zu beschleunigen.

Informationen zu emovis

Mit mehr als 9.000 rekrutierten Patienten in über 250 Studien und 120 Indikationen in 14 Therapiegebieten ist emovis seit 2001 ein zuverlässiger und vielseitiger Dienstleister für klinische Studien der Phase lb-IV.

2012 führte emovis den Dienst Homecare Visits (HCV) ein, der zu einem der Eckpfeiler seines aktuellen DCT-Frameworks und -Angebots wurde.

Medienkontakt:

Cameron Glen cameron.glen @ futuremeds.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2158387/FutureMeds_emovis.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/futuremeds-weist-den-weg-das-erste-europaische-netzwerk--zur-durchfuhrung-dezentraler-klinischer-studien-301889031.html

Rückfragen & Kontakt:

+44 7789818950