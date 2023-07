Energiepreise für Haushalte sinken im Juni leicht

Energiepreise gegenüber Vormonat Mai um 0,7 % gesunken // Leichte Entspannung bei Strom und Gas // Brennholzpreise um 9 % gesunken

Wien (OTS) - Die Energiepreise fielen im Juni 2023 im Vergleich zum Mai 2023 mit -0,7 % zum zweiten Mal in Folge leicht und setzten den aktuellen Trend von leichten Preisrückgängen fort. Damit wirkten die Energiepreise wieder dämpfend auf das allgemeine Preisniveau. Im Jahresvergleich lagen die Energiepreise mit einem Plus von 4,3 % zum ersten Mal deutlich unter der Inflation. Im Zweijahresvergleich, von Juni 2021 auf Juni 2023, lagen die Energiepreise um über 50 % höher. Die Preise lagen demnach auch im Juni 2023 auf einem außergewöhnlich hohen Niveau, wobei diese Werte zwischen den einzelnen Energieträgern stark variieren. „Die Energiepreise, vor allem im Endkundensegment, werden zwar noch einige Zeit auf einem hohen Niveau bleiben, in Summe kann man vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken“, erklärt Karina Knaus, Leiterin des Centers für Volkswirtschaft, Konsumenten und Preise der Österreichischen Energieagentur.

Hier finden Sie die Entwicklungen der Energieträger im Zweijahres-, Jahres- und Monatsvergleich.

Der gesamte Pressetext, alle weiteren Informationen zur Methodik sowie Details zum Haftungsausschluss befinden sich hier.





