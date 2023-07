Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

217 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 30. Juli 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, drei Motorrad-Lenker, ein Pkw-Mitfahrer und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 28. Juli 2023, im Bezirk Liezen, Steiermark, bei dem ein 58-Jähriger getötet wurde. Der Motorrad-Lenker verlor in einer leicht abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte über die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dort prallte er gegen einen Omnibus, wobei er unter dem Bus zu liegen kam. Der 58-jährige Motorrad-Lenker verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Sieben Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer in Niederösterreich, Kärnten und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, nicht angepasste Geschwindigkeit und gesundheitliche Beeinträchtigung sowie in einem Fall Vorrangverletzung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Von 1. Jänner bis 30. Juli 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 217 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 228 und 2021 190.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at