Großes Jubiläum: Das sind die Key-Speaker:innen der 30. Österreichischen Medientage

Das Line-Up der 30. Österreichischen Medientage mit u.a. Visionär Sascha Lobo, Publizistin Diana Kinnert, Ökonomin Sita Mazumder und Medienmanager Philipp Welte.

Wien (OTS) - Die Österreichischen Medientage von HORIZONT und Manstein Verlag als einer der bedeutendsten Branchenkongresse im deutschsprachigen Raum finden am 20. und 21. September 2023 als großes Jubiläum zum bereits 30. Mal statt. Hier versammelt sich jährlich das Who is Who aus Österreichs Medien, Politik und werbetreibender Wirtschaft sowie eine Vielzahl internationaler und nationaler Top-Speaker:innen. Das große Jubiläum wird von einem hochkarätigen Line-Up angeführt.

Visionär, Digitalexperte und Publizist Sascha Lobo hält am 20. September am Erste Campus seine Key Note zur Gesellschaft im Wandel und wird dabei vor allem auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Auswirkungen auf die Szene eingehen. Schon bei der diesjährigen OMR in Hamburg begeisterte Lobo zehntausende Gäste mit seiner Expertise.

Diana Kinnert wird über die Next Generation im Kontext von Medien und Politik am 21. September in einem Talk mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann sprechen. Kinnert ist Politikerin der CDU und selbstständige Unternehmerin, Beraterin und Publizistin. Zuletzt beschäftigte sie sich in ihren Büchern mit der digitalen Vereinsamung und schrieb unter anderem ein Plädoyer für einen modernen Konservatismus.

Schon davor, nämlich zur großen Eröffnung des zweiten Tages der Österreichischen Medientage, wird Philipp Welte als Vorstand des Milliarden-Medienkonzerns Burda in seiner Key Note die Zukunft und Transformation der Medien an sich, aber auch jener des deutschen Medienhauses im Speziellen, skizziert und anschließend auch debattiert haben.

Sita Mazumder, international ankerkannte Wirtschaftsexpertin und unter anderem im Vorstand von Palfinger und Manner, bringt ökonomische Einblicke und zeigt am 21. September, wie sich Wirtschaft im Kontext von Technologie und Digitalisierung wandelt. Mazumder nimmt damit einen wesentlichen Part im eigenen Schwerpunkt „Mut zur Transformation - Vielfalt in Wirtschaft und Medien“ ein.

Weitere prominente Namen im Line-Up: die Bundesministerinnen Susanne Raab und Karoline Edtstadler, Warner-Manager Gerhard Zeiler, Produzentengröße Nico Hofmann, Medienmanager Michael Grabner, ÖBB-Managerin Silvia Angelo, ARD-Chef Kai Gniffke, Bild-CEO Claudius Senst, RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek uvm.



Das komplette Programm finden Sie unter: medientage.at/programm



