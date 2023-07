OTTO Immobilien: Regina Gremel MA MBA neue Teamleiterin Marketing

Wien (OTS) - Dr. Eugen Otto hat vor kurzem die Marketing Abteilung seines Unternehmens erweitert und neu strukturiert: Regina Gremel MA MBA wurde zur neuen Teamleiterin Marketing bestellt und übernimmt den operativen Führungspart im fünfköpfigen Team, Oliver Bogner MA wird als Abteilungsleiter Marketing die strategische Ausrichtung übernehmen sowie den neuen Bereich Strategic Sales verantworten.

Regina Gremel, geboren am 3.4.1994 in Oberpullendorf hat nach der Matura und einem Auslandsjahr von 2014 - 2017 das Bachelorstudium "Management & Recht" am Management Center (MCI) in Innsbruck mit Auslandssemester (2016) in Südafrika absolviert. Danach schloss sie das berufsbegleitende Masterstudium "Internationale Wirtschaftsbeziehungen" an der FH Burgenland in Eisenstadt mit Auslandssemester (2018) + Double Degree in Georgien erfolgreich ab. Im April 2017 erfolgte ihr Berufseinstieg bei der Unicredit Bank Austria in der Abteilung Competence Center for Tax Processes, im Oktober 2017 trat sie in die Marketing Abteilung bei OTTO Immobilien ein, wo sie vor allem für Digital Marketing verantwortlich war. Nach eineinhalb Jahren als Digital Marketing Expert bei voestalpine High Performance Metals kehrte sie nun wieder zu OTTO Immobilien zurück.

