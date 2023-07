FPÖ – Schnedlitz: „Fast 23.000 Asylanträge im ersten Halbjahr sind Zeugnis des Totalversagens von ÖVP-Innenminister Karner!“

Nur eine „Festung Österreich“ schiebt der illegalen Masseneinwanderung einen Riegel vor

Wien (OTS) - „Fast 23.000 Asylanträge allein im ersten Halbjahr sind kein Grund für Jubel, sondern ein in Zahlen gegossenes Zeugnis des völligen Totalversagens dieser unseligen schwarz-grünen Bundesregierung und von ÖVP-Innenminister Karner, der die illegale Masseneinwanderung weiter ungebremst ins Land lässt. Seine angebliche ,Asylbremse´ und anderen kraftmeierischen Ansagen werden dadurch wieder als das entlarvt, was sie in Wahrheit von Anfang an waren: Heiße Luft aus der ,ÖVP-PR-Küche´. Eine ,Festung Österreich´, wie wir Freiheitliche sie seit langem fordern, ist daher unabdingbar und die einzige Möglichkeit, dieser ,neuen Völkerwanderung´ einen Riegel vorzuschieben!“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu den vom Innenministerium veröffentlichten Asylzahlen. Ein sofortiger Asylstopp, ein echter Schutz unserer Grenzen samt Push-Backs, Sach- statt Geldleistungen und insgesamt eine Deattraktivierung Österreichs als Zielland für illegale Einwanderer seien längst überfällig.

Mit rund 112.000 Asylanträgen im Vorjahr hätten Nehammer, Karner und Co. „das Katastrophenjahr der illegalen Masseneinwanderung schlechthin in der Geschichte Österreichs“ zu verantworten: „Sich daher heute hinzustellen und sich wie ÖVP-Innenminister Karner dafür auch noch auf die Schulter zu klopfen, dass es im Vergleich zu diesem Katastrophenjahr zu einem leichten Rückgang bei den Asylantragszahlen gekommen ist, ist zynisch und eine Verhöhnung der Österreicher. Denn sie sind es, die mit ihrer Sicherheit, ihrem Steuergeld und mit dem Verlust ihres Rechts auf Heimat den Preis für das schwarz-grüne Versagen bezahlen müssen!“

Nur die Freiheitlichen würden an der Seite der Bevölkerung stehen und den Schulterschluss mit den Bürgern auch gegen die illegale Masseneinwanderung suchen. „Für die ÖVP ist es offenbar normal, dass in einem halben Jahr fast 23.000 illegale Einwanderer nach Österreich kommen. Für uns Freiheitliche und die Mehrheit der Bevölkerung aber ganz sicher nicht. Deshalb braucht es eine völlige Schubumkehr in der Asyl- und Einwanderungspolitik, die nur mit einer freiheitlich geführten Bundesregierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl möglich ist!“, so der freiheitliche Generalsekretär.



