VP-Mahrer: FPÖ muss sich sofort von den Identitären distanzieren

Abgrenzung von rechtsextremem Gedankengut sowohl von Wiener FPÖ als auch Bundes-FPÖ gefordert

Wien (OTS) - „Die gestrige Demonstration der Identitären, an der auch Funktionäre der FPÖ-Jugend teilnahmen, zeigt deutlich: Die FPÖ hat ein Problem mit rechtsextremem Gedankengut in ihren eigenen Reihen“, kommentiert der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, die Demonstration unter dem Motto "Remigration" in der Wiener Innenstadt.

„Hier ist nicht nur die Wiener FPÖ gefordert, unverzüglich zu reagieren, sondern auch die Bundes-FPÖ muss handeln“, so Mahrer und fordert die Freiheitlichen auf, sich umgehend sowohl von den Eskalationen als auch allgemein vom rechtsextremen Gedankengut zu distanzieren.

Keine Bühne für Rechtsextremismus

„In der Vergangenheit haben Freiheitliche zu oft Rechtsextremen eine entsprechende Bühne geboten. Auch zu den Identitären erfolgte keine oder nur sehr mangelhafte Abgrenzung“, so Mahrer und abschließend:

„Sollte jetzt diesbezüglich keine klare Position bezogen werden, wäre klar: Die FPÖ steht tatsächlich rechts außen und hat unmittelbare Verbindungen zu Rechtsextremen.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at