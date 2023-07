Montag (31. Juli 2023) ist der Tag des Mischlingshundes

Knapp 200 Hunde warten im Tierschutzhaus Vösendorf auf ein liebevolles Zuhause

Wien/Vösendorf (OTS) - Der "National Mutt Day" wurden 2005 von der Tierschutzaktivistin Colleen Paige in den USA ins Leben gerufen. Seither werden auch in vielen anderen Ländern 31. Juli alle bunten Hunde vor den Vorhang geholt, um ihre Einzigartigkeit zu präsentieren.

"Als Mischlingshunde werden Hunde bezeichnet, deren Elterntiere nicht der selben Rasse, oder keiner Rasse angehören. Dadurch entstehen einzigartige Vierbeiner, die in ihrem Charakter und auch Aussehen völlig individuell besonders sind," informiert Tierheimleiter Stephan Scheidl. "Bei uns im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf warten momentan 193 Hunde auf ihr Für-Immer-Zuhause," so der Tierpfleger weiter.

Stellvertretend für die vielen wundervollen Mischlinge möchte Tierschutz Austria zum "Tag des Mischlingshundes" drei davon exemplarisch vorstellen:

Sirius

Der freundliche Mischlingsrüde ist drei Jahre alt, lieb zu Menschen und mit Hunden gut verträglich. Bei anderen Rüden ist er etwas aufdringlich. Er ist bei uns bereits stubenrein und geht außerhalb des Tierheims bereits gut an der Leine. Bei seiner Untersuchung konnten wir kleinere Wehwehchen feststellen, die aber keine Medikamente erfordern.

Hector

Der verschmuste Hector ist bereits etwas in die Jahre gekommen, nichts desto trotz ist er für jeden Spaß zu haben. Er ist freundlich zu Menschen, geht brav an anderen Hunden vorbei (für Spiel ist er schon etwas zu betagt), kennt Innenräume und ist stubenrein und geht auch brav an der Leine. Er ist ein Hund zum Pferde stehlen!

Mayumi

Die hübsche Hündin benötigt bei Menschen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Dann ist sie freundlich, mitunter auch eine Kuschelmaus. Großen Hunden gegenüber ist sie sehr unsicher. Mit kleineren Hunden ist sie verträglich, freies Spiel muss aber gut beobachtet werden. Sie ist stubenrein und geht in reizarmer Umgebung brav an der Leine, auch Innenräume kennt sie schon.

Egal ob groß, klein, langhaarig, kurzhaarig, braun, weiß oder mehrfarbig, jeder Hund ist auf seine eigene Art und Weise etwas ganz Besonderes, weshalb es besonders wichtig ist, den passenden Wegbegleiter für seine Lebenssituation zu finden. Unsere Mitarbeiter:innen in der Hundevergabe beraten dazu gerne: 01 699 24 50

