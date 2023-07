Mit der Kraft der Sonne zur grünen Energie: Wien Energie baut Photovoltaik stark aus

Photovoltaik-Leistung von Wien Energie steigt im 1. Halbjahr auf 116 Megawatt an – bis Ende 2023 60 zusätzliche Anlagen in Wien und mehrere Groß-Photovoltaikprojekte in Betrieb

Wien (OTS) - Wien Energie investiert auch dieses Jahr intensiv in den Photovoltaikausbau: Im ersten Halbjahr 2023 hat Wien Energie bereits zahlreiche Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, unter anderem im Rahmen der Wiener Sonnenstrom-Offensive am Dach der Wiener Linien-Hauptwerkstätte Simmering und dem Hafen Wien. Die Gesamtleistung der Wien Energie-Photovoltaikanlagen steigt damit auf 116 Megawatt an. Über 332.300 Photovoltaikmodule in über 400 Anlagen hat das Unternehmen dafür verbaut. Insgesamt können diese Anlagen Ökostrom für umgerechnet zirka 58.000 Wiener Haushalte produzieren. Im Zuge der Sonnenstrom-Offensive der Stadt Wien wird insbesondere der Fokus auf die Dächer öffentlicher Gebäude wie Öffi-Stationen, Spitäler, Schulen, Sporthallen oder Pflegewohnheime gelegt. Bis Ende des Jahres werden hier zirka 60 Photovoltaikanlagen von Wien Energie errichtet, welche besonders im letzten Halbjahr intensiv vorbereitet worden sind.

„Das größte Potential für nachhaltige Energiegewinnung in Wien sind die Dächer. Diese werden zu kleinen Öko-Kraftwerken mitten in der Stadt. Mit jeder neuen Photovoltaikanlage wird Wien mehr zur Sonnenenergie-Stadt! Bis 2030 wollen wir in der Stadt im Rahmen der Wiener Sonnenstrom-Offensive so viel Energie aus Photovoltaik erzeugen, dass wir damit umgerechnet 400.000 Haushalte umweltfreundlich versorgen können. Gemeinsam mit Wien Energie arbeiten wir aktiv an der Realisierung dieser ambitionierten Ziele“, erklärt Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.

„Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir die grüne Energieerzeugung massiv ausbauen. Wir haben es uns daher zum Ziel gemacht bis 2030 1.000 Megawatt Leistung erneuerbarer Stromerzeugung umzusetzen. Wir legen deshalb sukzessive an Tempo zu. Photovoltaikanlagen auf Dächern allein werden dabei nicht ausreichen, um den Bedarf an erneuerbarem Strom in Zukunft zu decken. Wir müssen geeignete Flächen in ganz Österreich nutzen, um die Klimaziele zu erreichen. Aktuell haben wir mehr als 500 Anlagen in der Projektierung und rund ein Drittel davon in der konkreten Planung, um unsere Ausbauziele auch langfristig umzusetzen“, so der Vorsitzende der Wien Energie-Geschäftsführung, Michael Strebl.

Bau von ökologischen Groß-Photovoltaikanlagen der Wien Energie

Ganz konkret hat Wien Energie im ersten Halbjahr mit dem Bau von zwei ökologischen Groß-Photovoltaikanlagen begonnen. Auf jeweils 14 Hektar entstehen in der Steiermark – in der Gemeinde Ratten sowie in der Gemeinde Gosdorf – zwei Photovoltaik-Freiflächen mit einer Gesamtleistung von rund 30 Megawatt. Das Besondere daran: Um die Biodiversität zu fördern, pflanzt Wien Energie gezielt Gräser und Büsche an und setzt ökologische Maßnahmen wie Stein- bzw. Holzstrukturen. Zusätzlich bieten Nistkästen einen natürlichen Unterschlupf für Insekten, Reptilien und Vögel.

Sonniges Highlight: Fassaden-Photovoltaik

Zusätzlich testet Wien Energie auch innovative Konzepte, wie Fassaden- Photovoltaik: Seit kurzem befindet sich auf der Fassade eines Rechenzentrums der WienIT, dem internen IT und Business Dienstleister der Wiener Stadtwerke, eine vertikal angebrachte Photovoltaikanlage. Diese produziert grünen Strom für das Gebäude, wodurch die zuvor freie Fassade nun ökologisch genutzt wird. Das Vorhaben soll dazu dienen, Erkenntnisse über deren Wirkung zu generieren und Folgeprojekte zu entwickeln.

