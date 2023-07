TIROLER TAGESZEITUNG vom 30. Juli 2023 von Marco Witting "Am Ziel vorbei"

Im Rückspiegel ihrer Aktion müssen sich die Aktivisten eingestehen, dass sie in der Bevölkerung immer mehr abgelehnt werden.

Innsbruck (OTS) - Es braucht ja wirklich nicht viel. Da bricht in Tirol in der Urlaubszeit der Verkehr zusammen. Egal ob Winter oder Sommer. Eine Baustelle. Ein Unfall. Eine Protestaktion. Gestern blieb das große Chaos (glücklicherweise) aus. Wer sich an die Staus der jüngeren Vergangenheit erinnert, bei denen auf den Straßen in der Inntalfurche rein gar nichts mehr ging, der kann sich ausmalen, was da alles für Probleme hätten entstehen können. Die Klimaaktivisten haben mit ihrer unnötigen und brandgefährlichen Aktion auf der Brennerautobahn das Chaos billigend in Kauf genommen. Mehr noch. Natürlich war der Zeitpunkt, mit Ferienbeginn in Bayern, ganz bewusst gewählt. Maximale Folgen und damit die maximale Provokation. Doch wenn sich die Initiatoren der Aktion im Rückspiegel den Protest noch einmal anschauen, dann müssten sie doch erkennen: Man hat das eigene Ziel bisher kläglich verfehlt.

Die Politik müsse klar sagen, wie schlimm die Krise sei, und die Menschen würden die Maßnahmen dann mittragen – das hörte man bei den Aktivisten auch gestern wieder. Die „Letzte Generation“ muss sich aber eingestehen, dass immer weniger Menschen die Klebeaktionen verstehen oder gar unterstützen. Und nur mit einer breiten Basis in der Bevölkerung werden sich notwendige Veränderungen vorantreiben lassen. Sich festkleben an der bereits gescheiterten Idee, mit immer demselben Protest etwas zu erreichen, wird der Umwelt und dem Klima nichts bringen. Aufklären. Menschen mitnehmen. Reden. Andere Meinungen aushalten und mit Fakten überzeugen. Es bräuchte ja für die gesamte Gesellschaft eigentlich nicht viel.



