ÖAMTC: Keine Entspannung der Verkehrslage in Sicht

Abfahrtssperren in Salzburg löchrig, Klimakleber auf der A13

Wien (OTS) - „Aus dem Raum München kommt noch einiges nach. Rund um das Inntaldreieck werden die Staus eher länger, als kürzer“, meldete sich „das fliegende Auge“, ADAC-ÖAMTC Flugbeobachter Robert Sandler kurz vor Mittag. Am Inntaldreieck treffen sich die deutschen Autobahnen A93, hier geht es Richtung Kufstein, und A8, in Richtung Salzburg. „Der Großteil fährt nach wie vor in Richtung Salzburg-Tauern Autobahn“, so Sandler. Mit einer Entspannung der Verkehrslage auf der Achse A10-A11 zum Karawankentunnel kann also erst am späteren Nachmittag gerechnet werden. Die Wartezeit vor dem Karawankentunnel beträgt nach wie vor ca. 45 Minuten.

Lange Staus auf der A10, löchrige Abfahrtssperren

„Es gibt heute auch viel Verkehr im untergeordneten Straßennetz. Durch die langen Staus auf der A10 sind viele auf die B-Straßen ausgewichen. Die Kontrollen der Abfahrts- und Durchfahrtssperren dürften heute zu löchrig gewesen sein“, berichtete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. „Ab dem Grenzübergang am Walserberg bis Golling verliert man ca. eine Stunde. Ab da geht es in Richtung Süden dann besser voran.“ Auf der A10 kam es dann vor dem Helbersbergtunnel auch zur ersten Blockabfertigung des Sommers im Rückreiseverkehr.

Staus auch in Tirol, Klimakleber auf der A13

„Am späten Vormittag intensivierte sich auch das Verkehrsaufkommen in Tirol. Verzögerungen gab es vor allem auf der Fernpass-Strecke (B179)“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Kurzfristig musste auch die A13 gesperrt werden. Klimaaktivisten blockierten bei Matrei-Steinach kurz nach 11:00 Uhr die Autobahn. Die Sperre konnte aber bald wieder aufgehoben werden. Der Stau löste sich schnell auf.

Keine Besserung auch in Oberösterreich

„Auch in Oberösterreich gab es seit den Morgenstunden nur eine leichte Verbesserung der Verkehrssituation. Nach wie vor fließt der Verkehr auf der A8 nach dem Grenzübergang Suben nur sehr zäh durch den Baustellenbereich bei Ort im Innkreis. Außerdem staut es sich auch im Gegenverkehrsbereich auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Klaus und Windischgarsten“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at