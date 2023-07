17. Bezirk: Dornbacher Straße – Straßenbauarbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 1. August 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität mit Umgestaltungsmaßnahmen in der Dornbacher Straße im Bereich zwischen Alsgasse und Vollbadgasse im 17. Bezirk.

Details

Die in die Jahre gekommene Nebenfahrbahn der Dornbacher Straße zwischen Alsgasse und Vollbadgasse wird im Zuge einer Hochbauerrichtung auf der angrenzenden Liegenschaft zu einer niveaugleichen Gehfläche umgebaut. Zusätzlich zu den bestehenden Bäumen sorgen ab Herbst 13 neue Bäume mit Unterbepflanzung und automatischer Bewässerung sowie ein Rasenbeet in den heißen Sommermonaten für Abkühlung und tragen zu einem besseren Mikroklima bei. Drei Sitzbänke und ein Trinkhydrant erhöhen ebenso die Aufenthaltsqualität. Die Verkehrssicherheit wird durch eine Ampelanlage für Fußgänger*innen an der Kreuzung Dornbacher Straße/Vollbadgasse erhöht.

Der stadtauswärtige Haltestellenbereich der Straßenbahnlinie 43 wird verlängert und die Beleuchtung im Projektgebiet wird optimiert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens in Richtung stadtauswärts. Die Arbeiten im Bereich der Straßenbahngleise erfolgen in der Nacht. Der öffentliche Verkehr sowie der Fußverkehr werden aufrechterhalten.

Baubeginn: 1. August 2023

Geplantes Bauende: 15. September 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.





Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at