Sonnenrast Trails: Neue und nachhaltige Biketrails für Kitzbühel und Kirchberg

Ein neues Übungsgelände, der neue Sonnenrast Trail und Streiteck Trail runden das derzeit 25 Kilometer lange Biketrail Angebot in Kitzbühel und Kirchberg perfekt ab.

Bei der Entwicklung dieser aufregenden Trails hat die BIKE ARGE von Anfang an den Schutz der Natur in den Mittelpunkt gestellt. Mit größter Sorgfalt und Rücksichtnahme wurden die Naturschutzstandards festgelegt und bei jeder Planungsphase umfassend berücksichtigt. Die Mission war es, ein Bike-Erlebnis zu schaffen, das nicht nur Gäste begeistert, sondern auch die unberührte Schönheit unserer Umgebung bewahrt. Vorstand BIKE ARGE 1/4

Mit jeder Kurve und jeder Schleife auf den neuen Biketrails können sich unsere Gäste sicher sein, dass sie Teil eines verantwortungsbewussten und nachhaltigen Erlebnisses sind. Die sorgfältig gestalteten Strecken führen durch atemberaubende Landschaften und bieten ein unvergessliches Naturerlebnis. Die Trails wurden so entworfen, dass sie in die Umgebung harmonisch integriert sind und sensible Ökosysteme respektieren. Vorstand BIKE ARGE 2/4

Zum Beispiel ist der Erosionsschutz durch das Andecken der vorhandenen Vegetation gewährleistet und die Trails fügen sich besser in das Landschaftsbild ein. Darüber hinaus wurden alle Baumaschinen ausschließlich mit Biodiesel (HVO Hydrotreated Vegetable Oil) betankt. Vorstand BIKE ARGE 3/4

Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement für den Naturschutz über die erforderlichen Auflagen hinausgeht. Unsere internen Standards sind strenger, um sicherzustellen, dass unsere Biketrails höchste Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit und Naturschutz erfüllen. Die Beratung durch die ökologische Bauaufsicht von Frau Mag. Irmgard Silberberger war uns dabei besonders wichtig. Vorstand BIKE ARGE 4/4

Kitzbühel (OTS) - Die MTB Family Area Streiteck umfasst 1,4 km Trails und bietet alles, was AnfängerInnen und leicht Fortgeschrittene zum Üben und Ausprobieren benötigen. Der Sonnenrast Trail ist ein 1,8 km langer Flowtrail mit Anliegerkurven, verspielten Rollern, Holzstegen, einer spektakulären Holzschnecke und atemberaubendem Panorama. In unmittelbarer Nähe verläuft der Streiteck Trail (0,8 km), eine mittelschwierige Line mit optionalen Sprüngen, Drops, Stegen und weiteren Trail-Elementen. Die Sonnenrast Trails sind Teil eines regionsübergreifenden Masterplans, der durch das LEADER-Programm und vom Land Tirol unterstützt wird. Initiator ist der Verein BIKE ARGE bestehend aus der Bergbahn AG Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus, dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen – Brixental, der Stadtgemeinde Kitzbühel und der Gemeinde Kirchberg in Tirol; die Firma Allegra begleitet den Prozess.



Die Sonnenrast Trails sind der erste Meilenstein eines regionsübergreifenden Gesamtkonzeptes. Gebaut wurden die MTB Family Area Streiteck und zwei neue Trails im Bereich der Sonnenrast Sesselbahn. Am 28. Juli 2023 erfolgte die Eröffnung des Sonnenrast Trails ─ der Haupttrail des neuen Angebots ─ und der MTB Family Area Streiteck.

Das neue Bike-Angebot wird bereits stark genutzt, strahlende Gesichter und wohlwollende Rückmeldungen gibt es von allen Seiten. Davon überzeugte sich auch Kitzbühels Bürgermeister Dr. Klaus Winkler im Rahmen der Eröffnung. „Ich bin begeistert, was in so kurzer Zeit hier auf der Ehrenbachhöhe und in der Streiteckmulde entstanden ist. Die Sonnenrast Trails ergänzen das bestehende Bike-Angebot perfekt und sind ein weiterer Schritt für ein nachhaltiges Freizeit-Angebot für unsere Einheimischen und Gäste. Die BIKE ARGE und die beteiligten Baufirmen haben hervorragende Arbeit geleistet. Ein großer Dank gilt vor allem auch den Grundstückseigentümern und den Vertretern der Behörden für die gute Zusammenarbeit“, lobte Dr. Klaus Winkler. „Der Biketourismus hat großes Potential. Durch die Erweiterung des Bikeangebotes für Familien und SportlerInnen können auch die bestehenden Liftanlagen besser ausgelastet werden“, so Dr. Klaus Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel, abschließend.

Harmonie am Berg ist das Ziel des Vereins BIKE ARGE

Die Bergbahn Kitzbühel, Kitzbühel Tourismus und der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen – Brixental haben im Vorjahr gemeinsam den Verein BIKE ARGE gegründet. Dieser Verein widmet sich dem Ausbau von Angeboten an Rad- und Wanderwegen, Ausflugszielen und Bike-Trails von Kirchberg bis nach Mittersill unter dem gemeinsamen Markendach „Green Mountains“.

Die Sonnenrast Trails sind ein gutes Beispiel dafür, was der Masterplan „Sanfte Mobilität“ in seinem Kern vorsieht; das Projekt berücksichtigt verschiedene Bedürfnisse und schafft attraktive Lösungen, welche die Besucherströme lenken und regulieren. Darüber hinaus werden Forst- und Wanderwege entflechtet. Die Expertise und Interessen aller Beteiligten ─ Forst, Jagd, Naturschutz, Landwirtschaft, Grundstückseigentümer, Gemeinden, Behörden sowie dem Land Tirol – fließen dabei stets in die Planung und Umsetzung der Maßnahmen mit ein.

Die Sonnenrast Trails stiften für die nahe und ferne Zukunft für alle einen großen Nutzen, denn auch Wanderer profitieren davon. Mit einem gültigen Liftticket für KitzSki können sie die Sonnenrast Sesselbahn nutzen, um damit von der Streiteckmulde auf die Ehrenbachhöhe zu gelangen oder um von dort hinunterzufahren.

Bike-Transport für Sesselbahnen: Eine Lösung von LEITNER

Um die Bikes mit der Sonnenrast Sesselbahn transportieren zu können, hat sich die Bergbahn Kitzbühel für das CE-zertifizierte Anbau-Set (aus Aluminium) von LEITNER entschieden. Es kann bis zu drei Fahrräder pro Sessel transportieren. Die Handhabung ist einfach und kann von allen Fahrgästen selbst durchgeführt werden. An der „Test-and-Try“-Box im Bereich der Talstation der Sonnenrast Sesselbahn können die Fahrgäste das Aufhängen ihres Bikes ausprobieren.

MTB Family Area Streiteck mit neuem Förderband

Die MTB Family Area Streiteck ist der ideale Treffpunkt für MTB-Familien und EinsteigerInnen. Der Sonnenrast Trail und die Sonnenrast Sesselbahn sind die schnellsten Zubringer zum Übungsgelände, das sich im Bereich der Talstation der Sonnenrast Sesselbahn befindet. Auch talwärts ist die MTB Family Area Streiteck mit der Sonnenrast Sesselbahn oder zu Fuß entlang des Wanderweges Richtung Pengelstein erreichbar. Dort angekommen, gibt es für die jungen BesucherInnen ein 100 m langes Förderband und mehrere Kinder- und Übungstrails mit einer Gesamtlänge von rund 1,4 km.

Sonnenrast Trail

Länge: 1,8 km Ø Neigung: 7,5 % Schwierigkeit: leicht, S1, blau Höhenmeter: 133 hm Start- bzw. Zielhöhe: 1795 m bzw. 1662m

Beschreibung: Der Sonnenrast Trail ist das Highlight für Einsteiger und ideal zum Aufwärmen. Dieser Trail bietet ein großartiges Panorama auf die saftig grüne Bergwelt der Kitzbüheler Alpen. Aber auch für Fortgeschrittene ist der Sonnenrast Trail gut geeignet; er enthält spektakuläre Elemente wie die 8 m in die Höhe ragenden Holzschnecke sowie Holzsektionen durch steileres Gelände. Gut aufgebaute Anliegerkurven und optional springbare Roller ergänzen das Angebot für fortgeschrittene Biker als Vorstufe zu Hahnenkamm- und Fleckalm Trail.

Upper Streiteck Trail

Länge: 0,2 km Ø Neigung: 10 % mit kurzem Gegenanstieg Schwierigkeit: mittelschwierig, S2, rot Höhenmeter: 14 hm Start- bzw. Zielhöhe: 1753 m bzw. 1739 m

Beschreibung: Eine kurze Option mit hohem North-Shore-Anteil gibt es entlang des Upper Streiteck Trails. Kurz vor dem Ende kreuzt der Trail den Forstweg und es geht in etwa 10 hm hinauf bis zum Sammelplatz. Dort können die Biker dann wahlweise in den Lower Streiteck Trail oder den Sonnenrast Trail einsteigen.



Lower Streiteck Trail

Länge: 0,6 km Ø Neigung: 10,5 % mit kurzem Gegenanstieg Schwierigkeit: mittelschwierig, S2, rot Höhenmeter: 43 hm Start- bzw. Zielhöhe: 1746 m bzw. 1715 m

Beschreibung: Jumpiger Flowtrail-Abzweiger unterhalb des Sonnenrast Trails. Flowig, jumpig zieht der Streiteck Trail unterhalb des Sonnenrast Trails am teils steilen Bärenkopf-Hang entlang. Jump- und Featureoptionen sowie ein kleines Steinplattenfeld versüßen den Bikern die Fahrt, bevor ein Holzsteganlieger auf einen 130 m langen, spektakulären Northshore-Uphill führt. Hier überwindet man die Felswand unterhalb und mündet danach wieder in den Sonnenrast Trail.

Zitat Vorstand BIKE ARGE:

Ökologische und nachhaltige Bike Trails

Bei der Entwicklung dieser aufregenden Trails hat die BIKE ARGE von Anfang an den Schutz der Natur in den Mittelpunkt gestellt. Mit größter Sorgfalt und Rücksichtnahme wurden die Naturschutzstandards festgelegt und bei jeder Planungsphase umfassend berücksichtigt. Die Mission war es, ein Bike-Erlebnis zu schaffen, das nicht nur Gäste begeistert, sondern auch die unberührte Schönheit unserer Umgebung bewahrt.

Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement für den Naturschutz über die erforderlichen Auflagen hinausgeht. Unsere internen Standards sind strenger, um sicherzustellen, dass unsere Biketrails höchste Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit und Naturschutz erfüllen. Die Beratung durch die ökologische Bauaufsicht von Frau Mag. Irmgard Silberberger war uns dabei besonders wichtig.

Mit jeder Kurve und jeder Schleife auf den neuen Biketrails können sich unsere Gäste sicher sein, dass sie Teil eines verantwortungsbewussten und nachhaltigen Erlebnisses sind. Die sorgfältig gestalteten Strecken führen durch atemberaubende Landschaften und bieten ein unvergessliches Naturerlebnis. Die Trails wurden so entworfen, dass sie in die Umgebung harmonisch integriert sind und sensible Ökosysteme respektieren.

Zum Beispiel ist der Erosionsschutz durch das Andecken der vorhandenen Vegetation gewährleistet und die Trails fügen sich besser in das Landschaftsbild ein. Darüber hinaus wurden alle Baumaschinen ausschließlich mit Biodiesel (HVO Hydrotreated Vegetable Oil) betankt.

Rückfragen & Kontakt:

Bergbahn AG Kitzbühel

Elisabeth Laiminger

Presse/Marketing

+436646118804

e.laiminger @ kitzski.at

press.kitzski.at