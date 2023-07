CCTV+: Peng Liyuan trifft indonesische First Lady

Peking (ots/PRNewswire) - Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, traf am Donnerstag die indonesische First Lady Iriana Joko Widodo in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan.

Die indonesische First Lady begleitet den indonesischen Präsidenten Joko Widodo, der an der Eröffnungszeremonie der 31. Sommerausgabe der FISU World University Games teilnimmt und China besuchen wird.

Peng und Iriana Joko Widodo bewunderten die hochwertige lokale Handwerkskunst des nationalen immateriellen Kulturerbes. Sie sahen sich auch eine Teekunst-Performance an.

In Erinnerung an ihre früheren Treffen sagte Peng, dass China und Indonesien kulturell verwandt seien und enge zwischenmenschliche Beziehungen genossen. Sie äußerte die Hoffnung, dass beide Seiten ihre Freundschaft weiter vertiefen würden.

Iriana Joko Widodo lobte den Schutz und die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes in China und sagte, der Besuch in Chengdu habe ihr Verständnis und ihre Liebe zur chinesischen Geschichte und Kultur weiter vertieft.

