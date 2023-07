Lehner/Achleitner: Neue SVS-Landesstelle in Linz – Beratungs-, Gesundheits- und Verwaltungsstandort für Selbständige

Wien/Linz (OTS) - Die SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) entwickelt auf einer Fläche von 7.500 m2 ihre neue Landesstelle in Linz, die Anfang 2024 eröffnet wird. „Es entsteht ein modernes, zentrales und umfassendes Beratungs-, Gesundheits- und Verwaltungszentrum für alle Selbständigen. Unsere Versicherten erhalten eine Anlaufstelle für alle Anliegen zur sozialen Sicherheit“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), bei der Präsentation des neuen SVS-Gebäudes. „Die neue Landesstelle ist eine Bestätigung und ein Impuls für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, unterstreicht Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

An dem neuen Standort entstehen 270 moderne Arbeitsplätze für über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir verfolgen im neuen Büro ein Shared-Desk-Prinzip, das eine optimale Nutzung und Remote-Work ermöglicht“, erläutert Lehner und ergänzt: „Das Servicecenter steht den SVS-Versicherten für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Auch wenn wir in der SVS ein Digital-First-Mindset verfolgen und ein umfassendes Angebot mit SVS-Go-App, Chatbot und Website haben, braucht es gerade bei wichtigen und komplexen Fragen eine persönliche Beratung.“ Zudem bietet das neue Gebäude Platz für ein umfassendes Gesundheitszentrum, in dem Allgemeinmediziner und Fachärzte aus den unterschiedlichen Disziplinen den Versicherten zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung der Liegenschaft wurden klimarelevante Aspekte berücksichtigt: Das Gebäude ist an die Fernwärme angeschlossen, eine PV-Anlage wurde auf dem Dach installiert und es stehen E-Ladestationen zur Verfügung, die nach Bedarf erweitert werden können.

„Ein starker Wirtschaftsstandort braucht eine starke, moderne und zukunftsorientierte Servicestelle“, betont Achleitner „Oberösterreich hat 217.000 SVS-Versicherte und ist damit auf Platz zwei in Österreich. Über 105.000 Unternehmen und 29.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe stehen für die unternehmerische Kraft. Selbständige sind besondere Leistungsträger, weil sie einen hohen Einsatz und ein großes Maß an Verantwortung tragen“, führt der Wirtschafts-Landesrat weiter aus. „Die neue SVS-Landesstelle ist öffentlich, mit dem Auto und dem Fahrrad gut erreichbar. Zudem ist sie in das unmittelbare Umfeld perfekt eingebunden“, ergänzt Achleitner.

Das Gebäude hat eine Nettonutzfläche von 5.770m2 und ist oberirdisch auf ca. 2.300m2 verbaut. Das Gebäude gliedert sich in drei oberirdische Geschoße. Das Untergeschoß bietet eine Parkgarage mit 129 Tiefgaragenplätzen und Technikräume. Der Baubeginn war im Jahr 2021, das geplante Bauende ist August 2023. Im Spätsommer und Herbst startet die SVS mit der Übersiedlung. Die Eröffnung ist für Jänner 2024 geplant.

Fakten & technische Daten

Adresse: Hanuschstraße 34 - 4020 Linz

Grundstücksgröße: knapp 7.500 m2

Oberirdisch verbaut: ca. 2.300 m2

Gebäudestruktur: 3 oberirdische Geschoße, mit Höhensprung zwischen der Ost- und Westseite

Untergeschoß: Parkgarage mit 129 Tiefgaragenplätzen, Technikräume

Nettonutzfläche: 5.770 m2

PV-Anlage mit Modulspitzenleistung: rund 64 kWp

Arbeitsplätze: 270 (für 300+ Mitarbeiter)

Baubeginn: 2021

Bauende: August 2023 (geplant)

Übersiedelung: ab Herbst 2023 (geplant)

Eröffnung: Jänner 2024 (geplant)

