Kraus-Winkler: Festspiele sind wichtiges Zugpferd für Sommertourismus in Salzburg

Kultur ist und bleibt bedeutendes Reisemotiv für einen Österreich-Urlaub

Wien (OTS/BMAW) - „Die Salzburger Festspiele ziehen jährlich über 200.000 Gäste an und schaffen 183 Millionen Euro Bruttowertschöpfung. Damit sind die Festspiele ein wichtiges Zugpferd für den Sommertourismus in der Stadt Salzburg und auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für das gesamte Bundesland. Nicht zuletzt sind die Salzburger Festspiele ein Aushängeschild für die Kulturnation Österreich und tragen dadurch wesentlich zur Markenbildung des Tourismusstandorts mit bei“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Wie bedeutend das Thema „Kultur/Sehenswürdigkeiten“ für den österreichischen Tourismus grundsätzlich ist, zeigt die Gästebefragung T-MONA der Österreich Werbung: So entscheiden sich 21 Prozent der Befragten wegen des kulturellen Angebots vor Ort für eine bestimmte Urlaubsregion. Durch die steigende Nachfrage nach Kurzreisen in den letzten Jahren gewann auch der Kulturtourismus weiter an Bedeutung – 10 Prozent der Gäste bezeichneten ihren Aufenthalt im Sommer 2022 als „Kultur-Urlaub“. „Kultur und Tourismus sind ein Powerpaar, das auch die Entwicklung von Konzepten für den immer wichtiger werdenden qualitätsvollen und nachhaltigen Ganzjahrestourismus fördern kann“, so Kraus-Winkler.

Mayer: Festspiele sind Beleg für die Kunst-und Kulturnation Österreich

„Die Salzburger Festspiele sind europäisch, nicht nur von ihrer Gründungsidee her, sondern auch aufgrund ihrer internationalen Besucherinnen und Besucher. Die Festspiele belegen deutlich, warum Österreich weltweit als Kunst- und Kulturnation geschätzt wird. Während der Festspielzeit wird Salzburg zu einem pulsierenden Zentrum und bietet ein ungemein breites Programmspektrum. Kunst und Kultur bewegen in dieser Zeit die Nation und strahlen weit über die heimischen Grenzen hinaus. Kunst ist im Gespräch, führt zu Begegnungen und zu bereichernden Erlebnissen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Hammer: Salzburger Festspiele sind unverzichtbar

„Die Salzburger Festspiele haben nicht nur eine wichtige künstlerische und gesellschaftspolitische Funktion, sondern sie sind auch als ökonomischer Motor für Stadt und Land Salzburg unverzichtbar. Unsere Gäste aus aller Welt schätzen, dass sie Kunstgenuss auf allerhöchstem Niveau mit Sommerurlaub verbinden können. Tagsüber laden Berge und Seen zu Ausflügen ein – am Abend bieten die Festspiele unvergleichliche Aufführungen“, so Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Andrea Gesierich, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Tourismus

+43 1 71100 6300-43

andrea.gesierich @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus.html



Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at