Staatssekretärin Mayer ehrt Marie NDiaye mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2023

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Eine unübertroffene Meisterin der literarischen Verstörung“

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Festaktes im Mozarteum Salzburg überreichte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2023 an die französische Schriftstellerin Marie NDiaye. Dieser wird jährlich vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung fand im Beisein von zahlreichen Repräsentant:innen aus Politik, Kultur und Wissenschaft statt, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landeshauptmann-Stellverteter Stefan Schnöll, Präsidentin der Salzburger Festspiele Kristina Hammer, Generaldirektorin der Nationalbibliothek Johanna Rachinger, Geschäftsführer der Bundestheater-Holding Christian Kircher und Rektorin der Universität Mozarteum Salzburg Elisabeth Gutjahr.

„Ich freue mich, dass heute Marie NDiaye diesen Preis erhält, zählt sie doch seit vielen Jahren zu den unangefochtenen Größen der Gegenwartsliteratur“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Wer denkt, es sei alles in bester Ordnung in unserer Wohlstandsgesellschaft, der irrt. Er muss nur ein Buch unserer Preisträgerin aufschlagen und weiß, dass vieles im Argen liegt. Der Glaube, dass die Ehe oder Familie ein Ort der Geborgenheit und Sicherheit sei, gerät dabei rasch ins Wanken. Denn im Privaten, im eigenen Heim nämlich, wohnt das Unheimliche, Gefährliche, ja Tödliche. Auch dort lebt und leidet man unter den diffizilen Formen der Ausgrenzung, Unterdrückung und sozialen Gewalt. Marie NDiayes Bücher sind komplex komponierte, in glasklarer Sprache geführte Gegenwartsanalysen, die aktuelle Fragen zu Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und sozialer Klasse aufgreifen und bis in die feinsten Verästelungen des Zwischenmenschlichen hinein verfolgen. Heute ehren wir die unübertroffene Meisterin der literarischen Verstörung: Marie NDiaye, eine französische, eine europäische Autorin. Ich gratuliere Marie NDiaye herzlich zum diesjährigen Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur.“

In ihrer Laudatio verwies Anne-Catherine Simon auf Marie NDiayes Werke: „Ich persönlich kenne keine Autorin und keinen Autor in der Gegenwartsliteratur, die die Abgründigkeit sozialer und familiärer Abhängigkeitsverhältnisse so meisterhaft zu zeichnen verstünde wie Marie NDiaye. Ihre Romane sind Beziehungsromane von einer Radikalität sondergleichen, allerdings nicht Beziehungsromane, wie man sie gemeinhin versteht; Liebesbeziehungen, Affären, Ehen sind in ihren Geschichten eher nebensächlich. Viel häufiger nistet die Fäulnis im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und in einer weiteren Beziehungskonstellation, die wir zu Unrecht glauben, aus unserer Gesellschaft verbannt zu haben: jener zwischen Herr bzw. Herrin und Diener bzw. Dienerin. Man findet sie in ihren Erzählungen, aber auch in ihrem jüngsten Roman, ‚Die Rache ist mein‘, ‚La vengeance m’appartient‘, in Form der Anwältin Susane und ihrer aus Mauritius stammenden Hausgehilfin Sharon, um deren Aufenthaltsgenehmigung sich Susane bemüht.

Manchmal bleiben diese Beziehungen untergründig bedrohlich, oft führen sie zu Brutalitäten bis an die Grenzen des Erträglichen. Jedem ist hier fast alles zuzutrauen, schon gar, wenn es Eltern sind. Kinder werden einfach durch andere ersetzt, verkauft oder mit Tieren verwechselt. Selbst die liebendste Mutter kann sich schlagartig in eine Frau verwandeln, die ihr Kind zwischen Ratten und faulenden Guaven dem Tod überlässt.

Doch so verstörend man das alles finden mag, das Verstörendste in ihrem Werk ist damit immer noch nicht erfasst. Ich sehe es in der Radikalität, mit der Marie NDiaye das Individuum als Beziehungswesen zeichnet. So sehr ist es von seinen Beziehungen definiert, dass es unter der Ambivalenz und Instabilität dieser Beziehungen zerbröseln muss. Es ist typisch für NDiayes Figuren, dass ihre Identität instabil ist, sich oft ihre Konturen aufzulösen scheinen. Sie verhalten sich schlagartig völlig anders als davor, wechseln die Rolle oder ihren Namen, oder plötzlich trägt eine andere Figur ihren Namen. Sie erkennen andere oder sich selbst nicht klar wieder, wissen selbst nicht genau, wer – inklusive ihnen selbst – was getan hat, wer wie mit wem verbunden ist.“

Die fünfköpfige Jury für den Preis 2023 bestand aus Anna Kim, Anette Knoch, Norbert Mayer, Teresa Präauer und Robert Renk.

Die Jurybegründung:

Marie NDiaye kann zurecht als Star der französischen Gegenwartsliteratur bezeichnet werden. Ihre Wirkung reicht jedoch weit darüber hinaus. Sie hat Europa wörtlich genommen erfahren, lebte mit ihrer Familie auch viele Jahre in Spanien, Italien, den Niederlanden und Deutschland. Es dürften prägende Aufenthalte gewesen sein, wie man ihren Texten entnehmen kann. Bereits als Teenager veröffentlichte sie 1985 ihren ersten Roman. Seither hat sie eine Fülle an Werken geschaffen, vor allem Prosa, aber auch Dramen, Drehbücher und Essays, die immer wieder bestätigen: Sie gehört längst schon zu den Besten unserer Zeit. Diese Autorin ist stilistisch brillant, eine Meisterin der Figurenzeichnung. Sie schlägt ihr Publikum mit raffinierten Erzählweisen in Bann, lässt immer wieder Abgründe erahnen. Manche ihrer Texte lesen sich wie Horror-Thriller. Entfremdung, familiäre Beklemmungen und entsprechende Ausbruchversuche sind wiederkehrende Motive bei ihr. Aus diversen Blickwinkeln sieht man den Kontinent und beginnt tiefgehende Verschiebungen zu ahnen. In den wunderbaren Büchern dieser Tochter einer Französin und eines Senegalesen spielt Afrika ebenfalls eine kaum zu unterschätzende Rolle. Auch aus dieser Perspektive erschließt sich ihren Leserinnen und Lesern Europa und stellt es in einen größeren Zusammenhang.

Marie NDiaye, geboren 1967 in Pithiviers bei Orléans, schickte 1985 ihr erstes Romanmanuskript Jérôme Lindon, dem Verleger der renommierten Éditions de Minuit. Der Roman erschien unter dem Titel „Quant au riche avenir“ (deutsch: „Was die reiche Zukunft betrifft“). Ihr zweiter Roman, „Comédie classique“, erschien 1988 bei POL; es folgten weitere Romane. Im Auftrag von Radio France schrieb sie 1999 „Hilda“, was den Beginn ihrer Arbeit als Dramatikerin bedeutete. Seither hat Marie NDiaye noch vier Theaterstücke geschrieben, eines zusammen mit ihrem Ehemann Jean-Yves Cendrey. Das Theaterstück „Papa doit manger“ (deutsch: „Papa muss essen“) wurde 2003 an der Comédie-Française uraufgeführt. Mit der Filmregisseurin Claire Denis schrieb sie 2009 das Drehbuch für deren Film „White Material“. 2022 wirkte sie am Filmskript von „Saint“ Omer mit.

Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur wird seit 1965 für das literarische Gesamtwerk einer europäischen Autorin bzw. eines europäischen Autors verliehen, das international besondere Beachtung gefunden hat, was durch Übersetzungen dokumentiert sein muss. Das Werk muss auch in deutschsprachiger Übersetzung vorliegen.

Zuletzt ging der Preis an Mircea Cărtărescu, Andrzej Stasiuk, Karl Ove Knausgård, Zadie Smith, Michel Houellebecq, Drago Jančar, László Krasznahorkai und Ali Smith.

