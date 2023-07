Korosec ad Banken: „Senioren nicht dazu zwingen, das Bargeld unterm Kopfpolster zu horten!“

Seniorenbund-Präsidentin erneuert ihre Forderung nach umfassendem Zugang zu Bargeld und seniorengerechteren Finanzservices.

Wien (OTS) - Anlässlich der aufkeimenden Debatte um die Sicherstellung der Nahversorgung durch Bankomaten erneuert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ihre Forderung, weiterhin in allen Gemeinden den Zugang zu Bargeld sicherzustellen. „Die Größe einer Gemeinde darf nicht darüber entscheiden, ob Bargeld verfügbar ist oder nicht. Das wäre besonders für ältere Menschen ein empfindlicher Einschnitt in ihre Selbstbestimmung!“, warnt Korosec.

Korosec, die als Seniorenratspräsidentin auch Mitglied der branchenübergreifenden Plattform Bargeld ist, fordert die Banken einmal mehr dazu auf, ihre Services stärker auf die Bedürfnisse der Kundschaft, insbesondere der Seniorinnen und Senioren, auszurichten. „Filialen zu schließen und im Akkord Bankomaten abzubauen, kann und darf für Österreichs Banken kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell werden! Besonders ältere Menschen im ländlichen Raum werden damit vor die Wahl gestellt: Gezwungenermaßen auf Online-Banking umsteigen oder das Geld unterm Kopfpolster horten? Bankomaten und Filialen geben den Menschen die Entscheidungsfreiheit und Bestimmung, wann sie wieviel Bargeld bei sich haben“, betont sie.

Bargeld bedeutet für Seniorinnen und Senioren Sicherheit

Korosec erinnert daran, dass Bargeld in Österreich nicht nur bei älteren Menschen, sondern der breiten Bevölkerung einen viel höheren Stellenwert als in anderen EU-Ländern hat. „Die Argumente für Bargeld liegen – wie Münzen und Scheine – auf der Hand: Bargeld funktioniert immer und überall. Was hingegen tun, wenn der Dorfgreißler keine Kartenzahlung akzeptiert oder das Kartenlesegerät ausfällt?“, stellt sie eine berechtigte Frage.

„Mit Bargeld behält man besser den Überblick über die eigenen Ausgaben. Auch die Schuldnerberatung weist darauf hin, dass übermäßige Kartenzahlungen vor allem junge Menschen in die Schuldenfalle führen können“, fährt Korosec fort und betont abschließend: „Bargeld ist gedruckte Freiheit – und das soll auch so bleiben!“

