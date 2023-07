„Thema“ über Van-Life – die Freiheit auf vier Rädern

Paargeschichten – wie Schwierigkeiten überwunden werden

Liebesfilme und auch die Liebesg'schichten haben meist ein Happy End:

Zwei haben einander endlich gefunden und dem Glück steht nichts mehr im Wege. Doch damit beginnen die Probleme oft erst: 35 Prozent der Ehen werden in Österreich geschieden. Dazu kommen jedes Jahr unzählige Trennungen. „Nach einer unserer Streitereien hatte ich genug. Ich dachte mir, jetzt müssen wir was machen“, sagt Miryan Weichselbaum und meldete kurzentschlossen sich und ihren Mann Harald zu einem Paartherapie-Seminar an. Auch Sabine Buiten und ihr Mann Piet haben sich Hilfe geholt, als ihre Ehe nach einem Seitensprung auf der Kippe stand. Eva Kordesch hat mit drei Paaren, die mit Hilfe einer Therapie wieder zueinander gefunden haben, über ihre Geschichten gesprochen.

Van-Life – die Freiheit auf vier Rädern

„Es ist für mich die ultimative Freiheit. Wenn du Bergsteigen warst und draufkommst, du möchtest jetzt baden gehen – du hast immer dein Häuschen dabei.“ Seit mehr als zehn Jahren verreist der Oberösterreicher Ali Deliri mit seinem Van – einem alten, zum Wohnmobil ausgebauten Rettungswagen, der ihn schon bis Marokko gebracht hat. Der Trend zum Urlaub im Van oder im Zelt ist auch dieses Jahr ungebrochen. Die Flexibilität und die Reduktion auf das einfache Leben sprechen auch viele Menschen abseits der Camperszene an. Fast acht Millionen Nächtigungen verzeichneten die heimischen Campingplätze im Vorjahr – ein neuer Rekord. Zunehmend fühlen sich Camper aber von den Menschenmassen an den bekannten Orten abgeschreckt und suchen Ruhe an alternativen Stellplätzen. Eva Kordesch über Offroad-Camping und das sogenannte Van-Life.

Wohnen im Alter – neue Projekte, die glücklich machen

Auch Manfred Draxl verbringt viel Zeit in seinem Wohnmobil. Der Traum des Pensionisten ist aber, einen Platz zum Altwerden zu finden, der ihn glücklich macht. Ein Pflegeheim ist für viele ältere Menschen der letzte Ausweg, wenn es daheim nicht mehr geht. Alt werden zu Hause ist oft mit Einsamkeit verbunden. Manfred Draxl ist fit und wünscht sich eine Zukunft „in Bewegung mit Freundschaften und Gemeinsamkeit“. Betreute Seniorenresidenzen oder alternative Lebensformen sind Projekte, die sich viele Menschen für ihren Lebensabend vorstellen können, auch wenn es einen Abschied von den vertrauten vier Wänden bedeutet. Andrea Poschmaier hat sich angesehen, wie Wohnen für Ältere in Zukunft aussehen kann.

Artenschutz – eine Wohltat für das Klima

Dieser Sommer zeigt es wieder: die Temperatur steigt. Wenn wir der menschengemachten Erderhitzung gegensteuern wollen, brauchen wir Artenvielfalt in der Natur. Andrea Diesenreiter hat sie in ihrem Garten. Seit die Niederösterreicherin hier den Wildwuchs „pflegt“, bekommt sie Besuch vom Wiesenknopf-Ameisenbläuling, einer selten gewordenen Schmetterlingsart. „Wenn die Natur darf, macht sie das Schönste aus dem Garten, was man sich vorstellen kann“, sagt Diesenreiter. In den vergangenen 50 Jahren haben die Menschen die Erdoberfläche stark verändert, die Anzahl der Insekten ist in Europa um 80 Prozent zurückgegangen. Markus Stachl hat Menschen getroffen, die gegen Sünden der Vergangenheit ankämpfen und Wald und Gewässer klimafit machen wollen.

