younion-Sportgewerkschaft: Erfreuliche Transferbilanz des „Zurück ins Spiel Camps“ 2023

Insgesamt 26 Profifußballer trainierten sich in Top-Form für neue Vereine

Wien (OTS) - Nach sechs Wochen intensivem Training, professioneller Unterstützung und individueller Laufbahnberatung fand das „Zurück ins Spiel Camp“ 2023 gestern seinen Abschluss. Das von younion _ Die Daseinsgewerkschaft, KADA – Sport mit Perspektive und AMS organisierte Trainingslager begleitete in diesem Jahr 26 Profifußballer bei der Suche nach ihrer nächsten Karrierestation.

Von den teilnehmenden Spielern konnte ein Drittel bereits jetzt einen neuen Verein finden. Dabei handelt es sich um Nico Grubor (ASK Klagenfurt), Stephan Schimandl (ASV Draßburg), Denis Bosnjak (Hegelmann), Christoph Halper (DSV Leoben), Julian Turi (DSV Leoben), Valerian Hüttner (Vorwärts Steyr), Stephan Auer (ASV Siegendorf), Silvio Apollonio (SKU Amstetten) und Bright Edomwonyi (Diósgyőri VTK). Auch die meisten anderen Spieler befinden sich in vielversprechenden Vertragsverhandlungen. „Die Qualität des Camps unter der Leitung unseres Cheftrainers Rene Poms war außerordentlich hoch. Alle Teilnehmer sind körperlich in einer Top-Verfassung und bereit für neue Aufgaben bei einem Profiverein in Österreich oder sogar im Ausland", freut sich Thomas Pichlmann, Projektverantwortlicher der younion-Sportgewerkschaft.

Das Camp ermöglichte den Spielern, trotz Vereinslosigkeit eine professionelle Saisonvorbereitung im Mannschaftsverbund zu bestreiten und so für Scouts interessierter Vereine sichtbar zu bleiben. „Das Camp der younion hat mir und meinen Kollegen ideale Bedingungen geboten, um fit zu bleiben und uns in einigen Bereichen sogar weiterzuentwickeln. Das hätte ich im Einzeltraining zuhause nicht erreicht. Jetzt bin ich in Topform für Probetrainings", bedankt sich der ehemalige SKN St. Pölten und SK Sturm Graz Spieler Sandro Ingolitsch stellvertretend für alle Teilnehmer des Camps.

Das sportliche Angebot des „Zurück ins Spiel“ Camps wurde durch Laufbahnberatung von KADA abgerundet. Persönliche Beratungsgespräche dienten den Spielern dazu, sich mit ihren beruflichen Perspektiven nach der Fußballkarriere auseinanderzusetzen. Die Bandbreite der am Camp von KADA angebotenen Beratungsleistung reichte von Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten parallel zum Profifußball bis hin zur Begleitung bei konkreten Einstiegsszenarien in den Arbeitsmarkt.

„Eine (Berufs-)Ausbildung ist unabhängig vom Erfolg der Sportlaufbahn und wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und finanzielle Absicherung. Unser Team freut es, über das Camp hinaus mit vielen Spielern in Kontakt zu bleiben und sie dabei zu unterstützen, weiter an ihren Zukunftsplänen zu basteln. Wir hoffen, langfristig in den Spielern etwas bewegt zu haben und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute“, resümiert Dominik Siedlaczek, Leiter der Laufbahnberatung bei KADA.

Mit der positiven Bilanz des Camps geht ein großer Dank an das engagierte Betreuungsteam. „Die Trainer und Betreuer haben einen herausragenden Job gemacht. Ihre Hingabe, zusammen mit dem Engagement der Teilnehmer, die trotz großer Hitze alles gegeben haben, waren der Schlüssel zum Erfolg dieses Camps“, betont Thomas Pichlmann.

Mit dem Ende des diesjährigen „Zurück ins Spiel Camps“ blicken die younion-Sportgewerkschaft und KADA bereits voraus auf das nächste Jahr, in dem das Camp in seine inzwischen zehnte Auflage gehen wird.

Fotos vom Camp: https://shorturl.at/gtEL5

